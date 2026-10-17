Mariano Werner lideró en el autódromo de La Plata

El Zorro de Paraná consiguió la pole en el autódromo Roberto Mouras, pero por una sanción partirá desde el fondo en la final.

Mariano Werner volvió a mostrar su jerarquía en las TC Pick Up y se quedó con la pole position en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El piloto paranaense marcó un tiempo de 1m27s946 con su Foton Tunland G7 y superó a Agustín Canapino por 588 milésimas.

Este domingo, desde temprano, buscará aprovechar el rendimiento de su camioneta en las series, aunque una sanción condicionará su posición de partida en la final.

La actividad de la categoría comenzará a las 11.10, con la primera serie, que tendrá a Werner y Tobías Martínez en la primera fila. La segunda batería se disputará desde las 11.35, con Canapino y Julián Santero al frente. Ambas competencias se desarrollarán a cinco vueltas en el trazado platense de 4.265 metros. Para el entrerriano, será una oportunidad de sumar y mantenerse competitivo en una fecha clave de la Copa Coronación.

Mariano Werner marcó la diferencia

Mariano Werner lideró en La Plata

Werner encontró el mejor registro de la clasificación luego de un entrenamiento que no había resultado sencillo. El representante de Paraná fue de menor a mayor durante la jornada y terminó adelante de todos, en el marco de la novena fecha del campeonato y la segunda de la Copa Coronación 2026.

Con un tiempo de 1m27s946, el piloto del Fadel Racing dejó atrás a Canapino, que clasificó segundo con su Chevrolet S10 del Canning Motorsport, a 588 milésimas. El tercer lugar quedó para Tobías Martínez, con otra Chevrolet S10, la del RUS MED Team, a 751 milésimas de la punta. Julián Santero se ubicó cuarto y Otto Fritzler completó los cinco primeros puestos.

La clasificación tuvo a 13 camionetas en pista y también dejó algunos contratiempos. Hernán Palazzo debió abandonar su intento por un problema mecánico, mientras que Gastón Mazzacane sufrió un inconveniente inesperado que le impidió alcanzar el corte final.

Para Werner, la pole representa un nuevo respaldo en una temporada en la que busca recuperar terreno. Se trata de su tercera pole position de 2026 y la número 23 en 70 clasificaciones disputadas dentro de la categoría. El resultado le permite encarar la jornada con buenas expectativas, aunque sabe que deberá aprovechar cada oportunidad para transformar el rendimiento de la camioneta en puntos.

“Habíamos tenido un entrenamiento enredado, pero fuimos de menos a más. Ojalá podamos dar lo mejor de nosotros y recuperar el terreno perdido en el campeonato. Lo importante es que la camioneta tiene un buen ritmo”, expresó el paranaense después de quedarse con el mejor tiempo.

El resultado también llegó después de una modificación importante en la parte técnica. Werner decidió cambiar de motor y utilizar impulsores preparados por Mario y Luis Riva, los mismos responsables de sus motores en el Turismo Carretera, en lugar del que venía empleando desde el comienzo de la temporada, provisto por Guillermo Pianca.

La decisión se produjo luego de lo ocurrido en Balcarce, donde una medición determinó que el motor superaba la compresión permitida por el reglamento. A raíz de esa situación, el entrerriano fue excluido de la clasificación, de la serie y de la final, pese a que inicialmente había conseguido la pole y ganado su batería.

El episodio también derivó en una sanción de la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF), que le impuso una multa económica y determinó que deberá largar desde el último lugar la próxima final en la que participe. Por eso, la pole obtenida en La Plata tiene un valor deportivo importante, pero no le permitirá partir desde adelante en la competencia decisiva.