La Ecenaa lleva adelante una campaña solidaria

La Ecenaa y la Escuela Municipal de SUP juntan alimentos no perecederos y ropa para ser donados a los vecinos del barrio Camino Costero.

En tiempos de crisis los más afectados son siempre los sectores más vulnerables de la sociedad. Entendiendo eso y con el objetivo de ayudar a paliar estos tiempos, desde la Escuela de canotaje, expedición y natación de aguas abiertas ( Ecenaa ) y la Escuela Municipal de SUP llevan adelante una campaña solidaria en beneficio de los vecinos del barrio Camino Costero.

La campaña es encabezada por los profesores Pablo Taulada, instructor de canotaje, y Misol Rosso, profesora de SUP que está a cargo de la escuela municipal de fútbol que funciona en dicho barrio.

Están recolectando todo tipo de alimentos no perecederos; ropa, calzado y frazadas en buen estado; artículos de higiene y limpieza, entre otros elementos que puedan ser donados a los vecinos del lugar.

Donaciones Ecenaa.jpg Las donaciones son recibidas en las instalaciones de la Ecenaa y luego son llevadas al barrio.

Pablo Taulada se refirió a la campaña solidaria

UNO se comunicó con Taulada, quien comentó cómo surgió la campaña y cómo puede colaborar la gente.

“Esto surgió hace más o menos un año, cuando nos contactamos con María Elena, una referente del barrio Camino Costero, que está sobre calle Pedro Londero al final. Son personas que viven prácticamente aisladas de la sociedad y nos acercamos para ver cómo podíamos ayudarlas. El año pasado ya realizamos algunas donaciones. Ahora trabaja junto a nosotros la profesora Misol Rosso, quien también da clases en el barrio. Al ver que la situación de la gente está cada vez peor ya que son carentes de infraestructura, lo mínimo que podíamos hacer era tratar de ayudarlos con nuestras herramientas. Así que nos propusimos iniciar esta colecta porque consideramos que desde nuestro lugar debíamos involucrarnos para ayudarlos. Sabemos que no estamos en condiciones de cambiarles la realidad, pero también que cualquier ayuda a ellos les viene bien”, remarcó uno de los referentes de la Ecenaa.

Además mencionó algunas de las cosas que son más requeridas por los vecinos: “Se necesita de todo. Lo más demandado son alimentos no perecederos, zapatillas, colchones, ropa, artículos de limpieza o elementos para la higiene personal. También si tienen juguetes sirven para repartirlos entre los chicos. Otras cosas que vienen bien son los útiles escolares. Sinceramente toda ayuda les sirve”.

“Ahora que se viene el invierno estamos juntando ropa de abrigo –acotó–, frazadas, medias gruesas, colchones, calzados. Muchas de estas familias no tienen luz en sus hogares, que son muy precarios, y en los inviernos la pasan muy mal”.

Por otra parte, Taulada comentó que “son alrededor de 60 personas las que viven en el barrio. Algunas familias pudieron irse y otros fueron desalojados. Además le pusieron una tranquera que les impide el paso hasta el río, lo cual los complica aún más ya que muchos viven de la pesca”.

Gurises camino costero.jpg Los vecinos del barrio Camino Costero también requieren útiles escolares para los chicos.

Por otra parte, Taulada recordó con emoción el agradecimiento por parte de la gente cuando es ayudada.

“Todas las veces que estuve en el barrio fui bienvenido por los vecinos. Cada vez que llega alguien al barrio con intenciones de ayudarlos, que no son muchas ya que el acceso está muy complicado por el mal estado de los caminos, provoca que los vecinos vivan un lindo momento. A veces es duro ver las necesidades que tienen, sobre todo cuando hay niños, pero cada palabra de agradecimiento, cada sonrisa son cosas que en lo personal me reconfortan muchísimo y me dan fuerzas para seguir trabajando con el objetivo de ayudarlos con todo lo que esté a mi alcance. Sería lindo que más personas se sumen a dar una mano”.

Para concluir, Pablo Taulada dejó un mensaje a la sociedad.

“A veces no somos conscientes de la necesidad de la gente porque no conocemos cómo viven. Hay muchas carencias y falencias por parte del Estado, tanto en ese barrio como en otros lugares de Paraná. Creo que todos deberíamos involucrarnos un poco más de alguna manera”, reflexionó.

Misol.jpg La profesora Misol Rosso está a cargo de la Escuela Municipal de fútbol en el barrio Camino Costero. Gentileza Misol Rosso

Donde dejar las donaciones

La gente que quiera ayudar a los vecinos del barrio Camino Costero puede dejar sus donaciones en el galpón número 2 de la Ecenaa en la zona del puerto de Paraná, de lunes a viernes de 14 a 19; sábado y domingo, de 9 a 19.