Ricardo García sobre la creación de OSER: "No debería sorprender la decisión de hacer una reforma estructural"

Concretamente, el Poder Ejecutivo Provincial elevó a la Legislatura un proyecto para crear OSER, que reemplazaría al Iosper, con un nuevo modelo de gestión. La iniciativa contempla una reducción significativa del tamaño del Directorio, límites estrictos a las remuneraciones de las autoridades y un sistema de control reforzado, todo orientado a garantizar la eficiencia en el uso de los recursos.

Ricardo García.jpg Ricardo García: "La creación de Oser dará previsibilidad y transparencia"

"Una de las potestades que las provincias no le delegaron a Nación es la atención de la salud de los habitantes. En los afiliados del Iosper y en la sociedad en su conjunto había una especie de triste resignación con respecto a la obra social de los empleados públicos, como si era imposible hacer nada. Ésta gestión tomó la decisión de no mirar para otro lado y avanzar con la intervención. Y el segundo paso es proponerle a la legislatura la creación de una nueva entidad, que tenga una administración eficiente, con auditorias, planificación estratégica, además que las inversiones sean responsables, que se proteja el patrimonio y que haya transparencia. Que la obra social pueda ser auditada también por los afiliados y por la sociedad. No debería sorprender tanto la decisión de hacer la reforma estructural. Se había generado un mal funcionamiento y sin un cambio radical iba a ser muy difícil revertir la situación".

Durante la entrevista García habló también de acuerdos con la Federación Médica (Femer) y de la situación de la Asociación Cooperadora San Francisco de Asís, de quien depende la escuela privada de educación integral Nº 9 y el centro de día, ambos con el nombre del fundador de la orden de los franciscanos.

"Llevar tranquilidad a los empleados"

El subinterventor del Iosper también hizo referencia a la situación de los actuales empleados de Iosper, en el caso de concretarse la creación de OSER: "Lo primero que tengo la obligación de hacer es llevar absoluta tranquilidad a los empleados de Iosper. El artículo primero de la ley dice que la nueva obra social sucede a título universal al Iosper en todos sus derechos y obligaciones, incluyendo su patrimonio, su personal, afiliados, contratos, fondos y obligaciones preexistentes. Acá hay una sucesión entre una entidad jurídica y la otra. Los empleados tienen que tener la plena seguridad de que esto no va a afectar en su más mínimo sus derechos laborales. Los prestadores, por supuesto, aquellos que tengan servicios prestados, recibirán el pago correspondiente".

En tanto explicó: "Acá no hay una decisión irresponsable de no cumplir con los compromisos. De hecho, la ley, si se aprobara así como está, no lo permitiría porque la entidad a crear es una entidad de derecho público con autarquía administrativa y financiera que sucede a título universal al ser existente, es decir, en todos sus derechos y obligaciones. Así que en eso hay que llevar absoluta tranquilidad. Lo que hace esta ley es dar previsibilidad y transparencia. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el aspecto remunerativo de los directores, está establecido un techo por ley de lo que cobrará cada uno de los integrantes del directorio y no como ocurría anteriormente donde se le daba la potestad al mismo integrante del directorio de disponer cuál iba a ser su sueldo o no", dijo el odontólogo y agregó: "Se achica muchísimo la estructura también. Una entidad como Iosper, que tiene que administrar fondos de 300.000 asociados para brindarles un servicio de salud, debe tener una estructura pequeña, ágil y dinámica, que pueda tomar decisiones a largo plazo, con previsibilidad ante los contextos macroeconómicos que puedan venir, con planificación económica y financiera y con desarrollo de programas médicos asistenciales para que todo el mundo pueda saber qué parte de la salud va a estar cubierta por la obra social y que parte no".

Directorio reducido y control

*El proyecto establece que la OSER será una entidad de derecho público con autarquía administrativa y financiera, con sede en Paraná, y estará relacionada institucionalmente con el Ministerio de Gobierno y Trabajo.

*Uno de los puntos centrales de la reforma es el rediseño de la estructura de gestión: el Directorio se reducirá a cuatro integrantes, y se implementarán mecanismos de control más estrictos para garantizar una administración eficiente y transparente.

*Su Directorio estará integrado por un Presidente, un Vicepresidente, designados por el Poder Ejecutivo, y dos Vocales propuestos por los gremios mayoritarios de las mesas paritarias docente y estatal, respectivamente.

*Entre las modificaciones centrales, se elimina la comisión fiscalizadora de tres miembros y se establece un único Síndico Fiscalizador, seleccionado bajo criterios de idoneidad profesional, que tendrá a su cargo auditorías periódicas. El Síndico Fiscalizador deberá ser abogado, contador o licenciado en administración, con al menos diez años de experiencia. Este cambio busca reducir costos y reforzar la eficiencia en el control interno.

*En materia de fiscalización, el Síndico Fiscalizador tendrá la responsabilidad de supervisar tanto la administración financiera como la calidad de los servicios prestados, reportando periódicamente al Poder Ejecutivo. En caso de detectar irregularidades graves, se prevé la posibilidad de intervención de la obra social.

*Se establecen techos salariales: el Presidente y el Vicepresidente no podrán percibir remuneraciones superiores a las de un Ministro del Poder Ejecutivo, y los Vocales y el Síndico no podrán superar el salario de un Secretario Ministerial.

*La propuesta incluye límites a los salarios de las autoridades, la obligación de publicar información clave de la entidad en tiempo real, y auditorías regulares a cargo de un síndico fiscalizador con requisitos de alta idoneidad profesional.

Iosper 2.jpg

La historia de Iosper

El 18 de mayo de 1973, mediante la Ley Nº 5.326, se crea el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER). Desde entonces, y durante más de dos décadas la administración del Iosper dependió del Poder Ejecutivo Provincial, que determinó el presupuesto y designó a las autoridades de la institución.

En 1995, con la gestión de Mario Armando Moine al frente de la provincia, se produjo el primer intento de cambio en la conducción. A través del decreto Nº 3.870 se propuso transferir la administración a sus beneficiarios. Así, se dispuso modificar la designación del presidente y la integración del directorio, proponiendo incluir representantes de los beneficiarios en la conducción. Pero la idea no se llegó a plasmar en la realidad.

Dos años después, el exgobernador Jorge Pedro Busti, a través del decreto Nº 3.117, del 22 de setiembre de 1997, impuso un nuevo reglamento de elecciones “a fin de llevar a cabo la transferencia de la administración del Iosper a sus beneficiaros”.

El 8 de mayo de 1998, la administración fue delegada a los trabajadores, con un directorio compuesto por siete miembros por elección directa de los afiliados.

La ley de creación de Iosper, del año 1973, fue modificada en 2006 y se introdujeron dos figuras: el gerente general y la Comisión Fiscalizadora, todos designados por el Poder Ejecutivo.

Desde que empezó a ser administrada por representantes de los propios afiliados, el Iosper tropezó en más de una oportunidad en su administración, y eso derivó en la intervención del Ejecutivo. La última intervención fue dispuesta por el exgobernador Busti, en 2005, cuando nombró interventor a Miguel Sampietro, a quien luego sucedió Ricardo Rizzo. Pero en 2006 ya empezó a ser administrada de nuevo por los representantes de los estatales.