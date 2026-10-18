Iñaki Arrías volvió a ganar en el TC Pista Mouras y acaricia el título.

Iñaki Arrías llegó a su sexto triunfo en el TC Pista Mouras y quedó a un paso de la consagración a falta de dos fechas para la definición.

Iñaki Arrías llegó a su sexto triunfo en el TC Pista Mouras y quedó a un paso de la consagración a falta de dos fechas para la definición de la Copa Coronación de Plata. El piloto paranaense quedó con 99,52 puntos en la cima de las posiciones, seguido por Damián Pérez con 49,3 unidades.

Arrías, a bordo del Ford Falcon N°145 que prepara el Candela Competición, aprovechó que largó en soledad ya que Ignacio Lovich tuvo problemas en su Dodge y lideró, de principio a fin, la décima jornada, correspondiente a la primera del playoff.

El oriundo de Paraná partió en soledad, ante un imprevisto inconveniente en el auto de Lovich y no soltó la punta en ningún momento. Sobre el final de la carrera, Damián Pérez, que iba segundo con el Dodge del José C. Paz Racing, se acercó al puntero e intentó alguna maniobra en la entrada a la recta, pero Arrías no le dio oportunidad. Juan José Conde, con un Chevrolet del Guarnaccia Competición, se subió al último escalón del podio con una diferencia de 1.529 milésimas.

En la cuarta colocación llegó Bautista Roqueta (Dodge), 5° Ignacio Quintana (Torino), 6° Ignacio Vilas (Dodge), 7° Facundo Ludueña (Chevrolet), 8° Leonardo Forte (Ford), 9° Martín Taha (Ford), 10° Ignacio Lovich, que partió desde boxes y luego no pudo continuar la carrera y 11° Daniel Faggiano (Dodge), que completó una vuelta.

Posiciones del campeonato: Iñaki Arrías 99,52 puntos; Damián Pérez 49,3; Bautista Roquet 42; Ignacio Lovich 40; Ignacio Vilas 38,5.

El TC Pista Mouras disputará la segunda fecha de la Copa Coronación de Plata el 7 y 8 de noviembre, cuando sea la anteúltima jornada del certamen. El escenario volverá a ser el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.