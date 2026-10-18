Uno Entre Rios | Ovación | Iñaki Arrías

Iñaki Arrías volvió a ganar en el TC Pista Mouras y acaricia el título

Iñaki Arrías llegó a su sexto triunfo en el TC Pista Mouras y quedó a un paso de la consagración a falta de dos fechas para la definición.

18 de octubre 2026 · 18:01hs
Iñaki Arrías volvió a ganar en el TC Pista Mouras y acaricia el título.

Prensa ACTC

Iñaki Arrías volvió a ganar en el TC Pista Mouras y acaricia el título.

Iñaki Arrías llegó a su sexto triunfo en el TC Pista Mouras y quedó a un paso de la consagración a falta de dos fechas para la definición de la Copa Coronación de Plata. El piloto paranaense quedó con 99,52 puntos en la cima de las posiciones, seguido por Damián Pérez con 49,3 unidades.

El triunfo de Iñaki Arrías

Arrías, a bordo del Ford Falcon N°145 que prepara el Candela Competición, aprovechó que largó en soledad ya que Ignacio Lovich tuvo problemas en su Dodge y lideró, de principio a fin, la décima jornada, correspondiente a la primera del playoff.

El oriundo de Paraná partió en soledad, ante un imprevisto inconveniente en el auto de Lovich y no soltó la punta en ningún momento. Sobre el final de la carrera, Damián Pérez, que iba segundo con el Dodge del José C. Paz Racing, se acercó al puntero e intentó alguna maniobra en la entrada a la recta, pero Arrías no le dio oportunidad. Juan José Conde, con un Chevrolet del Guarnaccia Competición, se subió al último escalón del podio con una diferencia de 1.529 milésimas.

En la cuarta colocación llegó Bautista Roqueta (Dodge), 5° Ignacio Quintana (Torino), 6° Ignacio Vilas (Dodge), 7° Facundo Ludueña (Chevrolet), 8° Leonardo Forte (Ford), 9° Martín Taha (Ford), 10° Ignacio Lovich, que partió desde boxes y luego no pudo continuar la carrera y 11° Daniel Faggiano (Dodge), que completó una vuelta.

Posiciones del campeonato: Iñaki Arrías 99,52 puntos; Damián Pérez 49,3; Bautista Roquet 42; Ignacio Lovich 40; Ignacio Vilas 38,5.

El TC Pista Mouras disputará la segunda fecha de la Copa Coronación de Plata el 7 y 8 de noviembre, cuando sea la anteúltima jornada del certamen. El escenario volverá a ser el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Iñaki Arrías TC Pista Mouras coronación
Noticias relacionadas
El equipo de la Federación Entrerriana de Hockey ganó el certamen con autoridad.

Los Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey se coronaron en el Campeonato Argentino de Selecciones

El podio en La Plata: Mariano Werner, Agustín Canapino y Otto Fritzler.

Mariano Werner largó último en La Plata y llegó segundo en la final de TC Pick Up

Racing e Independiente repartieron unidades.

Racing e Independiente no se sacaron diferencias en un clásico más que caliente

La Unión volverá a jugar este martes por la Liga Argentina.

La Unión de Colón debutó en la Liga Argentina con una derrota

Ver comentarios

Lo último

Atlético Paraná y Neuquen a la Tercera Ronda del Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná y Neuquen a la Tercera Ronda del Torneo Regional Amateur

Este lunes comienza el Mundial de Canotaje en Gualeguaychú

Este lunes comienza el Mundial de Canotaje en Gualeguaychú

Un cura murió aplastado por una cruz en Ecuador

Un cura murió aplastado por una cruz en Ecuador

Ultimo Momento
Atlético Paraná y Neuquen a la Tercera Ronda del Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná y Neuquen a la Tercera Ronda del Torneo Regional Amateur

Este lunes comienza el Mundial de Canotaje en Gualeguaychú

Este lunes comienza el Mundial de Canotaje en Gualeguaychú

Un cura murió aplastado por una cruz en Ecuador

Un cura murió aplastado por una cruz en Ecuador

Concurso preventivo de Frutafiel en Entre Ríos: un comité de control y reclamos millonarios

Concurso preventivo de Frutafiel en Entre Ríos: un comité de control y reclamos millonarios

Los Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey se coronaron en el Campeonato Argentino de Selecciones

Los Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey se coronaron en el Campeonato Argentino de Selecciones

Policiales
Exigimos justicia: el desgarrador testimonio de la pareja del joven que murió tras ser chocado en la Ruta 135

"Exigimos justicia": el desgarrador testimonio de la pareja del joven que murió tras ser chocado en la Ruta 135

Encontraron a la adolescente buscada y hay un detenido

Encontraron a la adolescente buscada y hay un detenido

Femicidio: Victoria se movilizará para exigir justicia por Fabiana Bruselario

Femicidio: Victoria se movilizará para exigir justicia por Fabiana Bruselario

Se reanuda el debate para llevar a juicio a Urribarri por enriquecimiento ilícito

Se reanuda el debate para llevar a juicio a Urribarri por enriquecimiento ilícito

Despistó al intentar esquivar un pozo y terminó volcando cerca de María Grande

Despistó al intentar esquivar un pozo y terminó volcando cerca de María Grande

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Concurso preventivo de Frutafiel en Entre Ríos: un comité de control y reclamos millonarios

Concurso preventivo de Frutafiel en Entre Ríos: un comité de control y reclamos millonarios

A 225 años de su natalicio, homenajearon a Urquiza en el lugar donde nació

A 225 años de su natalicio, homenajearon a Urquiza en el lugar donde nació

El Foro de Recursos Humanos del Litoral realizará su último encuentro de 2026

El Foro de Recursos Humanos del Litoral realizará su último encuentro de 2026

Ferias de Educación: estudiantes entrerrianos se destacaron en la instancia nacional

Ferias de Educación: estudiantes entrerrianos se destacaron en la instancia nacional

ATER: nuevo vencimiento del Impuesto Inmobiliario

ATER: nuevo vencimiento del Impuesto Inmobiliario

Dejanos tu comentario