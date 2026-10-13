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Iñaki Arrías: "Arranca el campeonato más duro y difícil de ganar"

Este fin de semana en el autódromo de La Plata se inicia la Copa de Plata. El paranaense Iñaki Arrías con el Ford comienza como líder.

13 de octubre 2026 · 17:18hs
Iñaki Arrías empieza este fin de semana el mini torneo y buscará volver a la victoria.

Iñaki Arrías empieza este fin de semana el mini torneo y buscará volver a la victoria.

El ganador de la etapa regular en el TC Pista Mouras, Iñaki Arrías, se prepara para la primera fecha de la Copa Coronación de Plata este fin de semana. El piloto de Paraná, que compite con un Ford Falcon del Candela Competición, logró cinco victorias en la temporada y eso le permitió sumar buenos puntos en el playoff.

Iñaki Arrías corre en La Plata.

Iñaki Arrías corre en La Plata.

“El paso más importante era llevarnos la etapa regular, principalmente por los 15 puntos que realmente nos vienen muy bien pensando en la diferencia de unidades. El balance del año es realmente muy bueno; llevamos cinco victorias y siete podios”, aseguró Arrías que es líder del playoff con 55 puntos.

En cuanto a su temporada, así se refirió: “Venimos teniendo un año muy contundente, con un auto que se comporta siempre muy bien y no hemos parado nunca, salvo una vez que tuvimos problemas en la caja. Más allá de eso, funcionamos excelente y en todo momento peleamos por las carreras; eso nos permitió tener los puntos que tenemos”.

El objetivo de Iñaki Arrías

Este fin de semana en el trazado de La Plata, se pondrá en marcha el mini torneo. “Arranca el campeonato más duro y difícil de ganar. Por la cantidad de puntos que tengo y los triunfos, no es tan necesaria la victoria; entonces nos vamos a enfocar en sumar puntos en estas últimas tres carreras y obviamente que en ningún momento vamos a bajar los brazos. Son tres fechas que es a matar o morir”, afirmó el piloto que compite con el Ford N°145.

Por último, hizo alusión a su vehículo: “El auto está muy firme; venimos trabajando bastante con algunos elementos que tenían bastante desgaste. Entonces eso también nos da ilusión, el hecho de tener repuestos que antes no teníamos. Si bien son fierros, es un poco de tranquilidad en ese sentido para las últimas fechas. Y además, ahora va a ser la primera carrera sin kilos, algo que nos va a permitir meternos de lleno por la lucha”.

Iñaki Arrías TC Pista Mouras La Plata Ford
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