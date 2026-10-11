Gimnasia de Concepción del Uruguay goleó y se ilusiona Gimnasia de Concepción del Uruguay venció 4 a 1 a 9 de Julio de Rafaela en el encuentro de ida de la Reválida del Torneo Federal A. 11 de octubre 2026 · 21:19hs

Gimnasia de Concepción del Uruguay goleó este domingo en el estadio Hermanos Núñez 4 a 1 a 9 de Julio de Rafaela en el encuentro de ida de la primera etapa eliminatoria de la Fase Reválida del Torneo Federal A. La revancha se disputará el próximo fin de semana en suelo santafesino.

Gimnasia de Concepción del Uruguay sacó diferencia desde el inicio El juego se abrió rápido y a los diez minutos el Lobo ganaban por 2-0 con los tantos de Agustín Favre y Facundo Laumann. La expulsión de Tomás Rouiller durante la primera mitad (a los 27 minutos) dificultó aún más la labor para el conjunto de Martín Bieler, que no le encontró la vuelta al encuentro.

El tercer gol llegó por medio de Román Olagüe a los 15 minutos de la segunda mitad. Ronaldo Abondetto descontó de penal cuando quedaban dos minutos; pero Juan Casares devolvió la diferencia a tres goles tan solo un minuto más tarde.