Franco Colapinto largará desde el fondo en el GP de Singapur

El argentino Franco Colapinto tuvo una difícil clasificación y partirá 15° en el Gran Premio de Singapur. La pole fue de Max Verstappen.

Un roce con el muro al momento de clasificar lo privó de pasar a Q3.

Una combinación de dificultades le impidió a Franco Colapinto cerrar la clasificación del Gran Premio de Singapur en una mejor posición que la 16ª lograda en las calles de Marina Bay y quedar eliminado en el segundo corte clasificatorio luego de las reparaciones hechas en su Alpine A526 motivadas por el inconveniente técnico en la batería que lo obligó a abandonar la carrera Sprint. Debido a la penalización de George Russell largará 15°.

Si bien el piloto argentino le manifestó a su ingeniero Stuart Barlow de la falta de potencia para transitar los 4.927 metros del trazado urbano, se esmeró con un juego de neumáticos blandos 0 Km para superar el primer corte cronometrado ubicándose en el noveno puesto de la tanda marcando 1’33”261/1000, quedando a 79/1000 de su compañero Pierre Gasly (7°) y a 581 milésimas de la Ferrari de Lewis Hamilton que lideró esa instancia.

P8 and P16 in today’s #SingaporeGP Qualifying pic.twitter.com/1gj0VXFRxd — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 10, 2026

En la segunda tanda, Colapinto primero tuvo una leve salida de pista en la curva 11 y cuando intentaba bajar sus registros las ruedas derechas de su coche (que sigue evidenciando mucho sobreviraje) rozaron el muro y esto condicionó sus posibilidades para la última sesión clasificatoria, cerrando esa última vuelta en 1’33”787/1000 quedando ubicado en la 16ª posición, en tanto que su compañero Gasly podía integrar el Top10 y avanzar al último corte, en donde se ubicó octavo.

La reunión técnica posterior con los ingenieros de la escuadra de Enstone y los pilotos será extensa con el objetivo de cruzar información y datos a fin de solucionar los problemas para afrontar la carrera del domingo con reales posibilidades de intentar progresar y sumar puntos.

Mas Verstappen se llevó la pole position

Max Verstappen volvió a sacar el talento del viernes por la noche y, ahora, se apuntó la pole position para la carrera que más importa, la del domingo, superando a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

En el momento definitivo, Verstappen apretó el acelerador en el primer intento de la ronda final para colocarse en la cima con un registro de 1’31”373/1000 superando por 123/1000 a Hamilton, quien había sido el más veloz en la Q1 y la Q2. Andrea Kimi Antonelli colocó el primer giro en tercero a 189/1000 del puntero.

Charles Leclerc y Lando Norris cerraron el top cinco hasta ese momento con Russell, Piastri, Liam Lawson, Pierre Gasly y Arvid Lindblad cerrando los 10 primeros.

En el segundo intento, Verstappen no tuvo que hacer ningún nuevo intento y se llevó la pole. Leclerc logró mejorar para superar a Hamilton colocándose a 054/1000 del cuatro veces campeón del mundo.

Antonelli quedó en cuarto puesto a 189/1000 de Verstappen con Norris en quinto. George Russell se ubicó sexto, pero por su sanción de motor pasará al fondo de la parrilla. Esto elevó a Piastri al sexto seguido por Pierre Gasly, Lawson y Lindblad con Hulkenberg ascendiendo al top 10.

A qué hora se larga el GP de Singapur

La carrera a 62 vueltas sobre el circuito de 4,927 kilómetros de longitud se pondrá en marcha este domingo desde las 9 de Argentina.