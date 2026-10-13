El ex River fue reconocido en los premios Nikita Pavlovich Simonyan y Rivaldo, el histórico brasileño, fue el encargado de otorgarselo.

Esequiel Barco fue distinguido como el mejor jugador de la liga de Rusia.

Esequiel Barco recibió el reconocimiento al mejor jugador de la temporada en los premios Nikita Pavlovich Simonyan de la liga rusa. El ex Independiente y River fue distinguido en la ceremonia y tuvo como encargado de entregarle el trofeo a Rivaldo, leyenda del fútbol brasileño.

El mediocampista argentino llegó al Spartak Moscú en 2024 y se convirtió en una pieza importante del equipo. Durante la última temporada, disputó 38 partidos entre la liga, la Copa de Rusia y la Supercopa, convirtió ocho goles y aportó nueve asistencias . Además, se consagró campeón de la Copa de Rusia.

Esequiel Barco fue distinguido como el mejor jugador de la liga de Rusia

La semana pasada, Barco renovó su contrato con el conjunto ruso y extendió su vínculo hasta 2030. En los últimos mercados de pases, su nombre había aparecido como una posible alternativa para reforzar tanto a River como a Independiente, aunque finalmente continuará su carrera en Moscú.

En la actual temporada, el volante lleva disputados seis encuentros, con un gol y una asistencia. Mientras sigue sumando minutos en el fútbol ruso, recibió una distinción individual que reconoce su rendimiento durante la campaña anterior.