En una noche inolvidable: Lionel Messi se despide de la Selección Argentina ante Benín

El capitán de la Albiceleste dice adiós al combinado contra el seleccionado africano de Benín. Messi y su último baile. Están 1 a 0 por gol de Otamendi.

Lionel Messi se despide este martes de la Selección Argentina en el amistoso frente a Benín que se desarrolla en el estadio Monumental con arbitraje del chileno Fernando Véjar en el cierre de la primera ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tras el Mundial. Un estadio colmado despide a un gran referente de la Selección Argentina. Están 0 a 0 en el segundo tiempo.

Por la izquierda se lanzó Tamimou Ouorou, entró al área y remató cruzado. Gran reacción del guardameta argentino que voló y evitó el gol con un manotazo.

43 minutos: Julián Álvarez tuvo su chance

Lionel Messi habilitó de manera magistral a la Araña, que intentó gambetear al arquero en el mano mano y definió, pero justo alcanzó a desviar con el botín izquierdo Dandjinou.

42 minutos: Benín complica a la Argentina de contra

Junior Olaitan se proyectó por izquierda y tras engancharlo a Otamendi, remató. Atento estuvo Dibu Martínez para contener.

31 minutos: Messi no marcó de milagro

Gran contragolpe argentino terminó con un pase de cachetada con el borde externo de Lautaro Martínez para La Pulga, que remató exigido y apenas desviado.

25 minutos: Messi probó de tiro libre

Otra vez, el capitán argentino remató con potencia, esta vez mediante una pelota parada, y se encontró nuevamente con la gran reacción del arquero Dandjinou.

23 minutos: Messi tuvo el gol de Argentina

Tras un pase preciso de De Paul, La Pulga llegó en velocidad al punto penal, pero su remate de zurda fue exigido y salió apenas desviado.

18 minutos: Benín volvió a sorprender a la defensa argentina

Tras un gran contragolpe por derecha, Rodolfo Aloko le ganó el mano a mano en velocidad a Tagliafico y envió un centro para la aparición de Junior Olaitan, quien definió desviado.

14 minutos: De Paul no llegó al gol por centímetros

Julián Álvarez armó la jugada por izquierda, tocó una pared con Enzo Fernández y la acción terminó con un centro pasado para Rodrigo, quien no pudo alcanzar.

10 minutos: ovación total en el Monumental

Lionel Messi se lleva los aplausos de todo el estadio.

6 minutos: Messi y la primera chance clara

El capitán argentino enganchó y remató desde la medialuna. Atento estuvo el arquero Marcel Dandjinou para manotear a un costado.

Las lágrimas de Scaloni y Messi en la previa del partido

Messi, Scaloni y los integrantes de la selección de fútbol de Argentina se encuentran en el campo de juego durante la entonación del himno nacional. La transmisión muestra planos del capitán y del entrenador junto a los niños de la formación inicial. Asimismo, se observa una vista panorámica del estadio con humo y una camiseta gigante desplegada sobre el césped antes del comienzo del encuentro.

¡Comenzó el partido!

Formación de Argentina confirmada

Titulares

(23) Emiliano Martínez

(4) Agustín Giay

(13) Cristian Romero

(19) Nicolás Otamendi

(3) Nicolás Tagliafico

(7) Rodrigo De Paul

(8) Enzo Fernández

(20) Alexis Mac Allister

(10) Lionel Messi

(22) Lautaro Martínez

(9) Julián Álvarez

Suplentes

(1) Juan Musso

(12) Gerónimo Rulli

(2) Leonardo Balerdi

(6) Lisandro Martínez

(25) Facundo Medina

(11) Giovani Lo Celso

(14) Exequiel Palacios

(17) Giuliano Simeone

(18) Nicolás Paz

(24) Valentín Barco

(30) Franco Mastantuono

(15) Nicolás González

(16) Gianluca Prestianni

(21) José Manuel López

(31) Leonel Flores

Entrenador: Lionel Scaloni

Formación de Benín confirmada

Titulares

(1) Marcel Dandjinou

(2) Liam Omore

(5) Yohan Roche

(13) Mohamed Tijani

(3) Tamimou Ouorou

(15) Sessi D´Almeida

(6) Yamirou Ouorou

(8) Imourane Hassane

(18) Junior Olaitan

(17) Rodolfo Aloko

(10) Aiyegun Tosin

Suplentes

(16) Saturnin Allagbé

(23) Serge Obassa

(4) Amiro Amadou

(12) Charlemagne Azongnitode

(22) Attidjikou Samadou

(7) Mattéo Ahlinvi

(14) Olatoundji Tessilimi

(20) Jodel Dossou

(9) Joseph Oloko

(21) Junior Olougbadé

Entrenador: Gernot Rohr