En una exhibición de Ángel Di María, Central aplastó a Independiente Rivadavia

Central goleó 5 a 0 a la Lepra mendocina, que terminó con diez, y quedó a tiro de arrebatarle la punta de la general en la recta final por el campeonato.

En un duelo que estaba parejo en los papeles, Rosario Central aplastó a Independiente Rivadavia por 5-0 en el Gigante de Arroyito y se prendió a la pelea de la tabla anual en una exhibición de Ángel Di María . El Fideo abrió de penal el marcador en el primer tiempo y si bien el cotejo no tenía demasiados sobresaltos, sobre el final de la primera mitad Álex Arce vio la roja por una dura infracción sobre Gastón Ávila que cambió el desarrollo del partido.

Con uno menos, la Lepra mendocina sufrió los tantos de Jáminton Campaz, Di María, Enzo Copetti y Marco Ruben en el segundo tiempo, en una goleada histórica que catapultó al Canalla a lo más alto de la Zona B y al cuarto puesto de la general.

El local se ilusiona con repetir el campeonato logrado el año pasado y volver a clasificarse a la Copa Libertadores. Si bien el conjunto dirigido por Alfredo Berti sigue siendo el líder, volvió a dejarse puntos clave y Boca, Argentinos, Vélez y el propio Central quedaron a tiro de arrebatarle el primer puesto.

Lo que sigue para Central y para Independiente Rivadavia

En la próxima fecha, los rosarinos visitarán a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro e Independiente Rivadavia recibirá a Tigre buscando cambiar de página lo antes posible.