Central Córdoba y Estudiantes igualaron 2-2 en el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en lo que fue un partidazo por la jornada número 12 del Torneo Clausura 2026. Pese a las primeras intenciones del local, el Pincha abrió el marcador a los 22 minutos de la etapa inicial de la mano de Miguel Monsalve quien, con un rebote en el medio, marcó el 1-0. No obstante, Leonardo Sequeira igualó las acciones y, al instante, Michael Santos dio vuelta el partido para el Ferroviario, aunque todavía quedaría más acción.
En un partidazo, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata igualaron en Santiago del Estero
En un encuentro que tuvo numerosos condimentos que lo hicieron atractivo, Central Córdoba y Estudiantes empataron 2-2 en el Único Madre de Ciudades.
10 de octubre 2026 · 19:11hs
Ganó Barracas Central
De la mano de una tarde mágica de Norberto Briasco, quien se lució con un doblete y cumplió -con creces- la ley del ex, Barracas Central le ganó 2-0 a Huracán como local. El Guapo no solo le cortó la racha de cuatro triunfos al hilo al Globo, sino que además se aseguró terminar la fecha 12 del Torneo Clausura dentro de la zona de clasificación. De este modo, dejó a River fuera de los ocho primeros pase lo que pase con Estudiantes de Río Cuarto.