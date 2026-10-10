En un partidazo, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata igualaron en Santiago del Estero

Central Córdoba y Estudiantes igualaron 2-2 en el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en lo que fue un partidazo por la jornada número 12 del Torneo Clausura 2026. Pese a las primeras intenciones del local, el Pincha abrió el marcador a los 22 minutos de la etapa inicial de la mano de Miguel Monsalve quien, con un rebote en el medio, marcó el 1-0. No obstante, Leonardo Sequeira igualó las acciones y, al instante, Michael Santos dio vuelta el partido para el Ferroviario, aunque todavía quedaría más acción.