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En Concepción del Uruguay hubo ganadores millonarios

Nahuel Zanandrea, Martín Solari, Junior Dodera y Emilio Villanova ganaron en Concepción del Uruguay. También corrieron la Fórmula 3 Entrerriana y TC 850.

12 de octubre 2026 · 18:03hs
Nahuel Zanandrea fue el ganador de la carrera final de Clase 3 en Concepción del Uruguay.

Nahuel Zanandrea fue el ganador de la carrera final de Clase 3 en Concepción del Uruguay.

Culminó con gran éxito la fecha especial de Competición Especial Entrerriana denominada "La carrera de los millones Lusqtoff". La actividad reunión a las tres divisionales de la categoría más convocante de la provincia, como también a la Fórmula Entrerriana, Fórmula 3 Entrerriana y TC 850.

Finales atractivas en Concepción del Uruguay.

Finales atractivas en Concepción del Uruguay.

En Clase 3, dejó pilotos con saldos positivos, pero también protagonistas con caras largas en plena lucha por el campeonato. El federaense Nahuel Zanandrea llevó al Renault Clio a lo más alto del podio luego de una largada enredada.

Facundo Tamay quien estaba obligado a ganar, intentó hasta el cansancio con sobrepasar a Zanandrea, pero con un chasis ya desgastado por roces se complicó sobre todo en el sector más lento del circuito que impedía discutir el uno. Estoico su compañero de equipo, Francisco Dangelo colaboró con el objetivo hasta casi la bandera a cuadros donde recibió el segundo lugar con un VW Up que mostró la capacidad de pelear por la punta.

Fernando "Tuti" Elola, ex campeón de la categoría debutó en Clase 3 con Fiat Uno, único defensor del modelo. Llegó cuarto mostrando su plusvalía. Fabricio Scatena regresó a la categoría que lo vio campeón antes de proyectarse al automovilismo nacional y mostró el Chevrolet Corsa de su equipo en un meritorio puesto 7. Sebastián Elola lideró en Copa Seniors, problemas de embrague le impidieron pelear la general.

En la Clase 1, Martín Solari, tras un largo tiempo se volvió a encontrar con el uno. Fue exclusión para los dos primeros en pista: Marco Risso (quién presenta intención de apelar) y Guillermo Suárez. Consecuentemente completaron podio el federalense Martín Jacob y Ariel Montañana en su mejor actuación en C1. En Copa Seniors ganó el villaguayense Miguel "Negro" Allende en su regreso y segundo Armando Cleppe.

Lo que dejó la carrera de Clase 2 en Concepción del Uruguay

En Clase 2, con una multitud como testigo y un formidable parque de 18 máquinas, un tridente de punta que como si fuera una danza intercambió posiciones de punta a punta. En una última exhalación, Junior Dodera inventó una maniobra que dejó su Fiat Uno a la par del Uno de Ezequiel Sánchez, ganándole por 42 milésimas.

Alan Natero cerró este tren de tres unidades que peleó e intercambió posiciones con toda nobleza a lo largo y ancho de la carrera. En cuarta posición ingresó Marcos Bonasegla relegando puntos valiosos en el campeonato.

En Fórmula Entrerriana, el chajariense Emilio Villanova se llevó la victoria y al podio lo completaron Uriel Rodríguez y Roberto Mosser.

La final de TC 850

En TC 850 el vencedor de la prueba final fue Fabio Todone, escoltado por Gonzalo Salas, Mariano Mendiburo, Rodrigo Miraglio y Fernando Fusaro.

La Fórmula 3 Entrerriana la primera carrera fue ganada por Thiago Coffy, seguido por Genaro Finos y Valentín Coffy. En la segunda competencia el ganador fue Tiziano Cantero y luego terminaron Genaro Finos y Juan Percara.

Concepción del Uruguay TC 850 Ganadores
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