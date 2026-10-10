Emiliano Stang retrasado en la clasificación en Toay

El de Crespo, Emiliano Stang ocupó la 7° posición dentro de la clasificación en La Pampa. La pole fue de Nicolás Traut.

El representante de Crespo buscará remontar desde el 7° lugar en la final de este domingo.

No fue la clasificación esperada para Emiliano Stang en el TC 2000 que se presenta en el autódromo de Toay en La Pampa. El piloto de Crespo quedó 7° a bordo del Toyota Corolla Cross.

La pole position quedó en manos de Nicolás Traut, que metió el batacazo sobre el final y se quedó con el uno al mando del Chevrolet Cruze del equipo Pro Racing. Segundo fue Lucas Carabajal y tercero Francisco Monarca.

En la Q2, Traut marcó un tiempo de 1’04”340/1000. Dejó como escolta a Carabajal a una diferencia de tan sólo 69 milésimas y tercero a Monarca a 15 centésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Valentín Yankelevich y el campeón Matías Rossi.

Fue la primera pole position para Traut dentro del TC2000. La actividad para la categoría en Toay continuará este domingo a las 13, cuando se ponga en marcha la final.