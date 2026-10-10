No fue la clasificación esperada para Emiliano Stang en el TC 2000 que se presenta en el autódromo de Toay en La Pampa. El piloto de Crespo quedó 7° a bordo del Toyota Corolla Cross.
Emiliano Stang retrasado en la clasificación en Toay
El de Crespo, Emiliano Stang ocupó la 7° posición dentro de la clasificación en La Pampa. La pole fue de Nicolás Traut.
La pole position quedó en manos de Nicolás Traut, que metió el batacazo sobre el final y se quedó con el uno al mando del Chevrolet Cruze del equipo Pro Racing. Segundo fue Lucas Carabajal y tercero Francisco Monarca.
En la Q2, Traut marcó un tiempo de 1’04”340/1000. Dejó como escolta a Carabajal a una diferencia de tan sólo 69 milésimas y tercero a Monarca a 15 centésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Valentín Yankelevich y el campeón Matías Rossi.
Fue la primera pole position para Traut dentro del TC2000. La actividad para la categoría en Toay continuará este domingo a las 13, cuando se ponga en marcha la final.