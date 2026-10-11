Emiliano Stang en el Top 5 en La Pampa

El crespense Emiliano Stang (Corolla Cross) llegó 5° en la carrera final de TC 2000 en Toay, La Pampa. La victoria quedó en manos de Franco Vivian (Tracker).

El crespense Emiliano Stang arribó en el quinto lugar durante la carrera final del TC 2000, que disputó en el autódromo pampeano de Toay. El piloto de la Toyota Corolla Cross no pudo meterse en el podio y se esfuman sus posibilidades de pelear por el título.

Con la Chevrolet Tracker, Franco Vivian alcanzó su segundo éxito en lo que va de la temporada. El piloto de Buenos Aires, que había ganado la cuarta cita del año en Salta, se erigió como vencedor en esta novena fecha y logró recortar puntos en un campeonato que lo encuentra como escolta de Matías Rossi (Toyota Corolla Cross) a 16 unidades y con tres carreras por delante.

Luego de clasificar sexto, el capitalino partió desde la posición de privilegio por el sistema de inversión de grilla que emplea la categoría en sus seis primeros lugares de clasificación. Un buen avance concretó Lucas Carabajal (VW Nivus), reciente ganador junto al Halcón Motorsport en El Zonda para escalar desde el quinto puesto inicial hasta el segundo lugar al momento del banderazo a cuadros.

Y así fueron los tiempos de la carrera final pic.twitter.com/iREwosD8v3 — TC2000 (@SuperTC2000) October 11, 2026

Y si bien el chaqueño fue reduciendo paulatinamente la diferencia con el líder, no alcanzó a pelear por el primer lugar y arribó a 34 centésimos del vencedor en Toay. Tras ellos figuró Matías Rossi (Toyota Corolla Cross), el líder de la temporada que partía segundo luego de haber sido quinto en la clasificación sabatina.

Más atrás figuraron los Toyota también oficiales de Valentín Yankelevich y Emiliano Stang para redondear el ‘Top 5’ del TC 2000. Sexto arribó Francisco Monarca (Chevrolet Cruze), protagonista en el comienzo de la competencia y complicado posteriormente por un toque de atrás con Rossi que rompió una óptica derecha. Luego, el jovencito volvería a protagonizar un toque con Marcelo Ciarrocchi (Fiat Pulse) que terminó con el de Almafuerte fuera de carrera. También debió desertar el poleman Nicolás Traut, con inconvenientes de temperatura en el arranque de la disputa.

Cómo sigue el torneo de TC 2000

La próxima presentación del TC2000 será el 1 de noviembre en General Roca, Río Negro.