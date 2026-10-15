El Turismo Pista llega a Concepción del Uruguay

El autódromo de Concepción del Uruguay corre este fin de semana una fecha determinante para el torneo. Habrá varios entrerrianos.

En la Histórica se presentará la categoría que tendrá tres divisionales en el asfalto uruguayense.

El Autódromo de Concepción del Uruguay será escenario de la novena fecha del campeonato 2026 de Turismo Pista, una competencia decisiva que definirá a los pilotos que llegarán con posibilidades a la fecha coronación de pelear por los títulos 2026. La competencia se desarrollará este fin de semana y estará en juego la Copa Tricitrus por segunda ocasión en la temporada.

La competencia entrerriana tendrá un condimento especial, ya que será la 14° visita de ‘La Categoría Show del automovilismo’ a este trazado que forma parte del calendario prácticamente desde su inauguración y que se ha consolidado como una de las plazas tradicionales de la categoría.

Además, esta cita deportiva será determinante para los campeonatos de las tres divisionales. La fecha otorgará el puntaje regular de 44 unidades totales, por lo que el resultado del fin de semana será fundamental para establecer quiénes quedarán definitivamente como candidatos a disputar los títulos en el Gran Premio Coronación.

A esta penúltima competencia llegan como líderes Lucio Rodríguez en Clase 1, Juan Cruz Paulides en Clase 2 y Federico Hermida en Clase 3, aunque la cercanía en las posiciones anticipa una definición abierta y con varios protagonistas todavía en condiciones de luchar por el campeonato.

La primera competencia del Turismo Pista en Concepción del Uruguay se produjo el 22 de noviembre de 2015, ocasión en la que debutó en la que Ramiro Alcaine (Clase 3), Joaquín Volpe (Clase 2) y Yair Etcheveste (Clase 1) y por partida doble, fueron los ganadores de aquel estreno de la categoría en el trazado entrerriano.

En tanto, el antecedente más reciente se registró el 8 de junio de 2025 donde resultaron vencedores a Tomás Arévalo (Clase 1), Pablo Vázquez (Clase 2) y Jorge Possiel (Clase 3). Hasta aquí se contabilizan 13 ediciones y este año se producirá la 14° presentación a Concepción del Uruguay.

Los pilotos entrerrianos en Turismo Pista

La presentación del Turismo Pista en Concepción del Uruguay tendrá un marcado protagonismo regional, con pilotos que buscarán destacarse ante su público y representar a la provincia de Entre Ríos.

En la Clase 2 estarán presentes los pilotos locales Braian Dodera y Fabricio Scatena, quienes competirán con sendos Volkswagen Up, atendidos por sus respectivos equipos familiares.

También será una fecha especial para Pablo Enrique Collazo, piloto nacido en la provincia de Entre Ríos, quien regresará a la actividad para competir en la Clase 3 con un Renault Clio.

A ellos se sumará Juan Daglio, representante de la Clase 2, quien estará al volante de un Volkswagen Up del equipo MR Racing, con motores de Enrique Bustos, oriundo de la localidad entrerriana de Lucas González.

El Turismo Pista se ha consolidado como la categoría show del automovilismo nacional por el nivel de espectáculo que ofrece en cada competencia y por constituirse como una de las principales puertas de ingreso al automovilismo argentino para pilotos provenientes de campeonatos provinciales y regionales.

En sus tres divisionales –Clase 1, Clase 2 y Clase 3– compiten pilotos de más de 20 provincias, reflejando el federalismo que caracteriza a la especialidad.

Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, cada fin de semana el Turismo Pista reúne representantes de todo el país, generando una verdadera comunidad deportiva federal.

Además, la categoría cuenta con destacados protagonistas del automovilismo argentino como Franco De Benedictis, Matías Canapino, Tomás Fineschi, Nicolás Pezzucchi, Martín Chialvo, Adrián Oubiña, Lucas Yerobi y Alejandro Martínez, entre otros pilotos de reconocida trayectoria.

Este viernes inicia la actividad en Concepción del Uruguay

La actividad en pista comenzará este viernes, con las Clases 1 y 2 desarrollando sus entrenamientos y respectivas sesiones clasificatorias. El sábado se incorporará la Clase 3, que tendrá su clasificación, mientras que las divisionales menores disputarán sus series.

Finalmente, el domingo será jornada de definición, con las competencias parciales de la Clase 3 y luego las tres finales que determinarán a los ganadores de la novena fecha.

Los valores de las entradas para el Turismo Pista

El valor de la entrada general será de 15 mil pesos, la entrada a boxes 50 mil pesos; la entrada para jubilados y menores (hasta 12 años) con un valor de 8 mil pesos. En cuanto al estacionamiento general tendrá un costo de 5 mil pesos, mientras que el estacionamiento de boxes costará 20 mil pesos.