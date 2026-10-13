Del 14 al 18 de octubre, el Estadio Multipropósito Invencible Santa Fe recibirá a los seleccionados de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en las categorías Sub 20 y mayores.

El gobernador Maximiliano Pullaro junto al intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, el secretario general adjunto de Fútbol y director de Desarrollo de Conmebol, Alberto “Nery” Pumpido, y el responsable de Futsal de AFA, Fabián Teplitzky, presentaron la Conmebol Liga Evolución de Futsal 2026-Zona Sur, una competencia internacional que tendrá como sede a la capital provincial y reunirá a las selecciones de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

El certamen se desarrollará del 14 al 18 de octubre en el Estadio Multipropósito Invencible Santa Fe , ubicado en Bulevar Raúl Tacca y Cristóbal Colón, y contará con la participación de los representativos de los cinco países en las categorías mayor y sub 20 .

En ese contexto, Pullaro destacó la inversión realizada por la Provincia y los municipios para los Juegos Suramericanos, que dejó “infraestructura deportiva que debe aprovecharse como legado” y valoró que “a pocos días de apagarse la antorcha, ya estamos en marcha con estas competencias para que desde otras partes de Argentina y Sudamérica puedan venir y ver que Santa Fe se empieza a transformar en la capital del deporte”.

El Sudamericano de Futsal desembarca en Santa Fe

El Sudamericano de Futsal desembarca en Santa Fe.

El gobernador aseguró que los eventos deportivos permiten mostrar que “los valores del deporte que se proyectan en una sociedad que estuvo rota durante muchos años, hoy nos unifican bajo una misma bandera”, y dijo que esos valores “nos permiten proyectar una ciudad y una provincia que crecen todos los días”.

En ese sentido, el mandatario sumó como dato que durante el último fin de semana largo, “tuvimos 400.000 turistas en la provincia que dejaron un impacto económico muy grande para muchos comercios, hoteles, restaurantes y emprendedores”.

Por ello, Pullaro convocó a los santafesinos a “sacar nuestra creatividad, nuestra capacidad de asociación y de diálogo para traer cosas grandes a la provincia que empieza una nueva etapa, donde los eventos masivos van a ser una política de Estado” y donde a pesar que hace 16 días finalizaron los Juegos Suramericanos, “la llama sigue encendida”.

Una ciudad que progresa

Por su parte, Poletti aseguró que el legado de los Juegos Suramericanos “se está cumpliendo” con el desarrollo de las distintas competencias en los escenarios construidos, y valoró la realización del torneo internacional en la ciudad capital porque le permitirá “seguir progresando y estar cada vez mejor”.

En tanto, el exarquero campeón del mundo en 1986, Nery Pumpido, felicitó a las autoridades provinciales y municipales por la organización de los Juegos Suramericanos 2026, asegurando que “los logros llegan si nos creemos grandes e invencibles” y convocó a “seguir avanzando y progresando” para lograr “una potencia total en la ciudad y en la provincia”.

De la presentación participaron también la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes; el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi; el diputado provincial, José Corral; el secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti; el subsecretario de Deportes de la Municipalidad, Carlos Marzo; y el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile.

Legado de los Juegos Suramericanos

La llegada de esta competencia representa una nueva oportunidad para dar continuidad al legado de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, aprovechando la infraestructura deportiva para recibir eventos de relevancia internacional y fortalecer el posicionamiento de la Provincia como sede de grandes encuentros deportivos.

En este sentido, el uso sostenido del Estadio Invencible Santa Fe permite proyectar la inversión realizada más allá de los Juegos Suramericanos y generar nuevas oportunidades para el desarrollo deportivo, el turismo y la actividad económica local.