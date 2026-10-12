El sóftbol femenino define al campeón del Hagamos Historia 2026 en Paraná

El Torneo Nacional de Clubes Femenino de sóftbol llega este lunes feriado a su jornada decisiva, luego de cuatro días de competencia.

El sóftbol femenino tendrá este lunes su gran cierre en Paraná con la definición del Torneo Nacional de Clubes Femenino Hagamos Historia 2026, una de las competencias más importantes del calendario nacional de la disciplina. Después de cuatro jornadas de actividad, los equipos participantes afrontarán los últimos encuentros de un campeonato especial, que celebra su 20° edición y vuelve a reunir a representantes de diferentes puntos del país en la capital entrerriana.

La actividad se desarrolla desde el viernes en distintos diamantes de la ciudad, con el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel como escenario principal y partidos también en las instalaciones de Patronato. La programación llegará a su fin durante en este feriado, cuando se dispute la final, prevista para las 19, en el estadio de la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS).

El certamen es organizado por la Asociación Paranaense de Sóftbol, con el aval de la Confederación Argentina de Sóftbol, y cuenta con la participación de equipos de Primera División. La edición de este año tiene un significado especial, no solamente por el nivel deportivo de los conjuntos que forman parte de la convocatoria, sino también por alcanzar las 20 realizaciones de un torneo que se convirtió en una referencia para el desarrollo del sóftbol femenino argentino.

La competencia no se disputó durante 2025 por cuestiones de calendario, por lo que el regreso en 2026 representa un acontecimiento importante para la organización y para todas las jugadoras que forman parte de esta disciplina. Detrás de la puesta en marcha hubo un extenso trabajo de planificación, coordinación y organización encabezado por Tita Deganutti, junto con el equipo que impulsa el crecimiento del sóftbol femenino en Paraná.

Una vez más, Paraná se convirtió en el punto de encuentro del sóftbol femenino argentino. La ciudad cuenta con una extensa trayectoria en la organización de competencias de primer nivel y dispone de escenarios que son reconocidos dentro del ámbito nacional e internacional.

El Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel, sede principal del campeonato, concentra buena parte de la atención durante el desarrollo del torneo. Allí se disputan encuentros decisivos y se vivió uno de los momentos más significativos de esta vigésima edición: la ceremonia inaugural, realizada el sábado por la tarde.

La distribución de los partidos en diferentes diamantes permitió sostener una programación con numerosos encuentros durante las cuatro jornadas.

Entre los representantes de la capital entrerriana se encuentran Don Bosco, Patronato, Estudiantes, CEF N° 5 y Oro Verde. A ellos se suman clubes de otros puntos del país, que llegaron a Paraná con el objetivo de competir por uno de los títulos más importantes del sóftbol femenino de clubes.

La presencia de equipos de distintas regiones le aporta al campeonato un atractivo especial y permite observar el crecimiento de la disciplina fuera de sus principales centros tradicionales. Cada participación contribuye, además, al intercambio deportivo entre jugadoras, entrenadores y dirigentes.

Una competencia con equipos de distintos puntos del país

El Hagamos Historia 2026 cuenta con una convocatoria que reúne a instituciones de diferentes provincias. Además de los equipos paranaenses, participan Morón y Berazategui, de Buenos Aires; Power Woman, de Bahía Blanca; CEF de Tucumán, y Fábrica, de Rosario, entre otros representantes.

El formato de competencia contempla una fase inicial dividida en dos zonas de cinco equipos cada una. En esa instancia, los conjuntos se enfrentan bajo el sistema de todos contra todos para definir las posiciones y determinar los clasificados a las etapas decisivas.

La exigencia del calendario, con partidos distribuidos durante cuatro días consecutivos, constituye uno de los desafíos para los planteles. La regularidad, la profundidad de los equipos y la capacidad para resolver encuentros ajustados son factores determinantes en un torneo que reúne a protagonistas de Primera División.

La jornada de este lunes concentra la expectativa por conocer al campeón de una edición que tuvo como escenario a tres espacios deportivos de Paraná. Con los últimos partidos programados en el Estadio de la APS, la definición promete convertirse en el punto culminante de un fin de semana largo marcado por la actividad deportiva.

Uno de los equipos locales que llega con antecedentes destacados es el CEF N° 5 de Paraná, pentacampeón del certamen. Su historia dentro de la competencia lo ubica entre las instituciones protagonistas del sóftbol femenino nacional y representa un antecedente importante en una edición que vuelve a poner en juego el título.

El campeonato reúne a clubes con diferentes recorridos y aspiraciones. Hoy habrá campeón.

El cierre de cuatro jornadas de sóftbol

La programación comenzó el viernes 9 de octubre a las 14 y se extendió durante todo el fin de semana, con encuentros en los distintos escenarios habilitados para la competencia. Este lunes feriado será el turno de los últimos partidos y de la definición del título, con el Estadio Nafaldo Cargnel como centro de la atención.

El cierre del campeonato pondrá fin a varios días de intensa actividad, en los que Paraná volvió a recibir a delegaciones de diferentes puntos del país. Para la organización, alcanzar la vigésima edición representa también el resultado de un trabajo sostenido para mantener el torneo dentro del calendario nacional.

La tarea encabezada por Tita Deganutti y el equipo organizador permitió concretar el regreso del certamen luego de la pausa de 2025, con una convocatoria que combina competencia, reconocimiento y celebración.

Con el último capítulo por delante, el Hagamos Historia buscará coronar a un nuevo campeón y cerrar una edición que quedará marcada por sus 20 años de trayectoria. La expectativa estará puesta en los encuentros decisivos, pero también en el valor de una competencia que reúne a clubes, deportistas y referentes de una disciplina con una fuerte presencia en Paraná.