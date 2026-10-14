El Gurí Martínez continuará como presidente del Club de Volantes Entrerrianos

El Guri Martínez fue ratificado como presidente del CVE para el período 2026/27, durante la Asamblea Ordinaria realizada en el autódromo Ciudad de Paraná.

Omar Gurí Martínez continuará al frente del Club de Volantes Entrerrianos (CVE) durante el período 2026/27, luego de la renovación parcial de la Comisión Directiva que se llevó adelante este martes pasado. La decisión se formalizó durante la Asamblea General Ordinaria realizada en el autódromo Ciudad de Paraná, donde quedó definida la conformación de las autoridades que conducirán los destinos de la institución en los próximos meses. De esta manera se apostó con una continuidad.

De esta manera, el reconocido expiloto y referente del automovilismo nacional y provincial seguirá encabezando la entidad responsable de la administración y el desarrollo de uno de los escenarios deportivos más importantes de Entre Ríos. La continuidad de Martínez representa la ratificación de una gestión que tiene entre sus principales objetivos el crecimiento institucional, la mejora de la infraestructura del circuito y el fortalecimiento de la actividad automovilística en la región.

La asamblea permitió establecer la nueva conformación dirigencial y dar continuidad al trabajo que el club viene desarrollando desde la llegada de Martínez a la presidencia, en agosto de 2024. Desde entonces, la institución impulsó distintas iniciativas destinadas a mejorar las instalaciones del autódromo y consolidar las condiciones necesarias para recibir competencias de primer nivel.

Una gestión vinculada al crecimiento del autódromo

Uno de los hitos más importantes de la gestión de Martínez fue su participación en el proceso que permitió el regreso del Turismo Carretera al autódromo de Sauce Montrull, un acontecimiento significativo para el deporte motor entrerriano y para la ciudad de Paraná.

La vuelta de la principal categoría del automovilismo argentino al trazado paranaense representó un impulso para la actividad deportiva y una oportunidad para volver a posicionar al circuito dentro del calendario nacional. La presencia de una competencia de estas características también tiene un impacto en la actividad comercial, turística y gastronómica, debido al movimiento de equipos, pilotos, trabajadores y aficionados que genera cada fecha.

En paralelo, el Club de Volantes Entrerrianos avanzó con diferentes proyectos de infraestructura orientados a modernizar el predio y optimizar sus instalaciones. Entre las obras y mejoras contempladas durante esta etapa se encuentran la ampliación de los boxes, la construcción de un túnel y una salida de emergencia que atraviesa la recta principal, la reubicación del sector de técnica y la instalación de un parque solar.

Estas iniciativas forman parte de una planificación destinada a mejorar las condiciones operativas del autódromo, facilitar el trabajo de los equipos y responder a las necesidades que demanda la organización de competencias automovilísticas de relevancia.

La ampliación de los boxes constituye uno de los puntos centrales de ese proceso, al permitir optimizar los espacios destinados a las estructuras deportivas que participan de las distintas categorías. A su vez, las obras vinculadas con la circulación interna y las salidas de emergencia apuntan a mejorar la organización y la seguridad dentro del predio.

La incorporación de un parque solar, por su parte, se suma a las acciones de modernización de las instalaciones y representa una apuesta por incorporar alternativas energéticas al funcionamiento del circuito.

Continuidad institucional para el período 2026/27

Con la renovación parcial de sus autoridades, el Club de Volantes Entrerrianos definió el equipo dirigencial que acompañará a Martínez durante el nuevo período. La estructura incluye representantes en los principales cargos ejecutivos, vocales titulares y suplentes, responsables de la Secretaría de Actas y miembros del Órgano de Fiscalización.

La continuidad del Gurí en la presidencia permitirá sostener la conducción de los proyectos que la institución tiene en marcha, con el desafío de seguir fortaleciendo al autódromo Ciudad de Paraná como sede de competencias nacionales y como un espacio de referencia para el automovilismo entrerriano.

Martínez cuenta con una extensa trayectoria dentro del deporte motor, tanto por su recorrido como piloto como por su vínculo con la actividad deportiva de la provincia. Su llegada a la conducción del CVE marcó una nueva etapa para la entidad, con el objetivo de impulsar mejoras en el circuito y recuperar protagonismo dentro del calendario automovilístico.

La renovación de la Comisión Directiva se inscribe, de esta manera, en una etapa en la que el club busca consolidar los avances alcanzados y continuar con el desarrollo de su infraestructura. El desafío será sostener el crecimiento del escenario paranaense, mantener su capacidad para recibir grandes eventos y acompañar el desarrollo del automovilismo regional.

La nueva Comisión Directiva del Club de Volantes Entrerrianos

La nómina de autoridades surgida de la Asamblea General Ordinaria para el período 2026/27 quedó conformada de la siguiente manera:

Comisión Directiva

Presidente: Omar Gurí Martínez.

Vicepresidente primero: Sergio Lifschitz.

Vicepresidente segundo: Alberto Salvador Galiano.

Secretario: Darío Piffiguer.

Prosecretario: Sebastián Cazeneuve.

Tesorero: Leandro Santiago Perlestein.

Protesorero: Leandro Garciandía.

Vocales titulares

Vocal primero: Fabián Amasteis.

Vocal segundo: Gabriel Maiztegui.

Vocal tercero: Juan Cruz Dappen.

Vocal cuarto: Orlando Giorgio.

Vocales suplentes

Vocal primero: Fabián Lossio.

Vocal segundo: Mario Angelino.

Vocal tercero: Daniel Blanzaco.

Vocal cuarto: Darío Dappen.

Secretaría de Actas

Secretario de Actas: Lisandro Sebastián Perelstein.

Órgano de Fiscalización

Revisor de Cuentas primero titular: Alberto Castillo.

Revisor de Cuentas segundo titular: comisario general retirado Carlos Schmunk.

Revisor de Cuentas primero suplente: Aníbal Mauricio Borgert.

Revisor de Cuentas segundo suplente: Horacio Ortiz.

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