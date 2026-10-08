El golf tendrá una jornada solidaria a beneficio de la Fundación Crisálida

El torneo se disputará este sábado desde las 11 en el club Estudiantes de Paraná y contará con la participación de jugadores de golf de la región.

El golf volverá a unir deporte y solidaridad en Paraná con una nueva edición del torneo a beneficio de la Fundación Crisálida, que se desarrollará este sábado en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes (CAE).

La competencia comenzará a las 11 y contará con la participación de golfistas de Paraná y distintos puntos de la región, quienes se sumarán a la propuesta deportiva con un objetivo común: colaborar con la tarea que lleva adelante la institución.

Uno de los grandes atractivos de la jornada será la presencia del golfista profesional Fabián Gómez, jugador con trayectoria internacional y participación en el PGA Tour de Estados Unidos, uno de los circuitos más importantes del golf mundial.

Su presencia le dará un valor especial al encuentro, que combinará la competencia, el intercambio entre jugadores y el compromiso solidario con la Fundación Crisálida.

Las categorías y la competencia

De acuerdo con la convocatoria, el torneo tendrá distintas categorías para damas y caballeros, con premios para los mejores clasificados.

En damas se disputará la modalidad Scratch, además de las categorías por hándicap hasta 25 y de 26 a 59, con premiación para el primero y segundo puesto.

En caballeros habrá competencia en Scratch y categorías por hándicap, con divisiones que abarcarán los rangos hasta 9, de 10 a 16, de 17 a 24, de 25 a 36 y de 37 a 58, también con premios para los dos primeros lugares.

Además, se entregarán reconocimientos especiales al Mejor Approach tanto en damas como en caballeros.

La inscripción tendrá un valor de 60.000 pesos, con destino a beneficio de la Fundación Crisálida. La convocatoria busca reunir a jugadores de diferentes clubes y fortalecer el vínculo entre el golf regional y las acciones solidarias.

Premiación y encuentro en El Brete

Una vez finalizada la actividad deportiva, la jornada continuará con la premiación y una reunión benéfica prevista para las 17 en El Brete.

El encuentro será una oportunidad para compartir los resultados del torneo, reconocer a los participantes destacados y acompañar la labor de la Fundación Crisálida, que recibirá el aporte solidario generado por la iniciativa.

De esta manera, el golf tendrá este sábado una cita especial en Paraná, con la presencia de referentes de la disciplina, la participación de deportistas de la región y un propósito que trasciende los resultados: sumar apoyo a una causa solidaria.