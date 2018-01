Dionicius: "Sé que no va a ser fácil porque es una boxeadora de alto voltaje, pero me tengo fe"

Débora Dionicius tiene un nuevo objetivo para este 2018: defender su cinto mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo.





La entrerriana fue retada por la japonesa Terumi Nuki para pelear el próximo 17 de febrero en el Gimnasio Municipal "Enrique Mosconi" de Cutral Có, Neuquén.





La invicta de Villaguay defenderá este título por décimoprimera vez tras haberlo obtenido en noviembre de 2012 ante la neozelandesa Michelle Preston por fallo unánime en su ciudad natal.



Para la Gurisa fue una sorpresa que este reto le llegué tan temprano este año. De hecho, se encontraba de vacaciones cuando le avisaron que debía pelear para defender su título ante la número uno del ranking mundial de la FIB. "En noviembre después de mi última pelea me tomé unas vacaciones para descansar un poco el cuerpo, por las fiestas y por los grandes calores que ha hecho. Cuando mi promotor, Mario Margossian, me confirmó la pelea con la retadora mandatoria japonesa, automáticamente me puse entrenar así que espero llegar de la mejor forma como a la mayoría de las peleas; voy a ir con las mejores expectativas, sabiendo que enfrente voy a tener una boxeadora de alto voltaje", comentó en diálogo con UNO.





Asimismo, la villaguayense mencionó que se le "adelantaron los tiempos" ya que planeaba comenzar con la competencia un mes más tarde. "Digo que se me adelantaron los tiempos porque siempre las peleas las empezamos en marzo o abril y sobre todo porque me había tomado unas vacaciones durante todo diciembre pero cuando me confirmaron la pelea, me puse a entrenar y a bajar los kilitos de más que había acarreado con el tema de las fiestas". Igualmente, se mostró tranquila y confiada de que llegará en óptimas condiciones para defender su cinto mundial ya que se entrena en triple turno para poder enfrentar a una "gran boxeadora" lo que le genera "mucha expectativa y ganas".









"Sé y presiento que voy a llegar en las mejores condiciones porque, más allá de que se hayan acortado los tiempos, siempre pongo la mejor voluntad y todas las ganas. Lógicamente con una rival como la japonesa no nos podemos descuidar y hay que aprovechar este tiempo que nos queda, que es poco pero muy valioso para nosotros y creo que con el trabajo que venimos realizando en el gimnasio vamos a estar bien. Me tengo fe como en cada pelea, en cada entrenamiento, siempre me sacrifico y me esmero al máximo para dejar lo mejor de mi y retener lo que es mío que me ha costado tanto conseguir", explicó.





"Sé que no va a ser fácil pero de la mano de los entrenamientos se puede llegar de la mejor manera. Tengo que hacerle caso al rincón que son los que mejor ven las cosas en el momento de la pelea. Estoy muy contenta con este inicio".









SU RIVAL

La japonesa es la mejor del mundo según el ranking supermosca de la FIB. Tiene 29 años y es nacida en Osaka, Japón. Tiene un récord de nueve victorias, seis por knock out y sólo dos derrotas. Su última pelea fue ante la mexicana Mariana Juárez con quien perdió en las tarjetas por el Título Mundial Gallo del Consejo Mundial de Boxeo.





Sobre Nuki, la entrerriana dijo que esta "muy enfocada" en las peleas que ha visto de ella y que la está estudiando para saber cuales son los puntos fuertes y débiles de la boxeadora. "Es muy pegadora como la mayoría de las japonesas que he visto pelear, va mucho para adelante. La conozco por Internet porque ahora con el tema de la web, uno sabe con quien pelea y lo googlea para ver y saber mas o menos cuales son las características de tu rival. Lo mismo hace ella conmigo, seguramente me está estudiando de pies a cabeza".





Además explicó cual será su idea para salir a pelear frente a una rival que solamente perdió dos veces, una de ellas por fallo dividido y otra por decisión unánime. "Sé que va a ser una pelea dura, pero hay muchas combinaciones que se pueden dar y creo que boxeando es la forma de ganarle, no peleando porque sé que si la peleo, ella puede ser superior a mí. El plan de pelea, seguramente, va a ser boxearla y caminar porque ella es una boxeadora que pega y va para adelante, no retrocede nunca es como un 'muñequito' que se adelanta y tira golpes (risas). Así que estamos trabajando mucho las piernas para caminar durante toda la pelea. La estoy estudiando, capaz la veo dos veces a la semana para buscar sus debilidades, creo que los golpes bajos le van a entrar muy bien y las combinaciones arriba, esperamos poder aplicarlo. Uno proyecta pero después poder aplicarlo es otro tema. Veremos que pasa, que se presenta cuando suene la campana del primer ring", contó la púgil de 29 años.





OBJETIVOS A FUTURO

Fuera de lo que será la pelea por cetro mundial de la FIB en la categoría supermosca del 17 de febrero, la Gurisa manifestó cuáles son sus otros objetivos para este año más allá de que lo primero es retener su cinto. "Mis objetivos para este año, son algo que anhelo y trabajo en el gimnasio para eso. Uno es poder unificar con las campeonas de mi categoría y lo otro es tener la chance mundialista en la categoría gallo que es una superior a la mía. Ese es mi deseo para poder conquistar un nuevo cinto. Obviamente que eso va más allá de seguir creciendo, tener peleas continuas. Ojalá Dios me de salud para poder concretar mis objetivos", concluyó la boxeadora entrerriana que previamente fue monarca sudamericana.





Por Antonella Toso Gemelli