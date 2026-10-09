Defensa y Justicia le ganó a Unión en Santa Fe y es escolta en la Zona A

Defensa voló alto como visitante, derrotó al Tatengue por 2-0 tras una ráfaga de goles en el primer tiempo y escaló al segundo puesto en su grupo.

Unión perdió 2-0 ante Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El Tatengue no consiguió cortar una racha adversa, mientras que el Halcón logró sostenerse entre los protagonistas de la Zona A.

El partido tuvo un inicio intenso, con tres situaciones de peligro durante los primeros tres minutos. Juan Manuel Gutiérrez intentó abrir el marcador para la visita, aunque su remate no fue efectivo. Después, Joaquín Mosqueira generó la primera llegada del equipo local, mientras que Jeremías Lucco volvió a exigir a la defensa de Defensa y Justicia con otro intento. A los 19 minutos, el Halcón quedó cerca de convertir tras una secuencia de pases que incluyó remates de Valentín Loza , César Pérez y Leandro Fernández , pero ninguno logró concretar la acción.

A los 34’, Ignacio Malcorra ejecutó un tiro libre por encima de la barrera y Matías Borgogno evitó el gol con un rechazo. Unión también tuvo una oportunidad mediante un contraataque. Cristian Tarragona quedó solo frente al arquero visitante y picó la pelota, que pasó cerca del arco. La jugada, de todos modos, fue invalidada por posición adelantada. Pese a las ocasiones del local, Defensa y Justicia encontró la ventaja antes del descanso. A los 43 minutos, Juan Manuel Gutiérrez recibió un pase largo de David Barbona, controló la pelota con el pecho y definió con firmeza. Dos minutos después, el delantero asistió a César Pérez y ambos armaron la pared que derivó en el 2-0.

A los 29 minutos del segundo tiempo, Lucas Ayala recibió una dura entrada de Santiago Sosa cerca del área visitante. El árbitro revisó la jugada en el VAR y decidió expulsar al mediocampista. Poco después, Unión mantuvo la presión ofensiva durante el tramo final del partido. Fue victoria visitante.