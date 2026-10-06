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Cronograma de la despedida de Messi en Argentina: a qué hora es, los shows en vivo y dónde ver por TV

La jornada comenzará a las 17.30 y tendrá música en vivo, homenajes, drones, pirotecnia y una sorpresa para el gran cierre en el Monumental.

6 de octubre 2026 · 11:55hs
Cronograma de la despedida de Messi en Argentina: a qué hora es

Cronograma de la despedida de Messi en Argentina: a qué hora es, los shows en vivo y dónde ver por TV

La despedida de Lionel Messi en Argentina tendrá una jornada cargada de música, homenajes y distintos espectáculos antes del momento central de la noche. El evento comenzará a las 17.30 y contará con la participación de reconocidos artistas, mientras que el homenaje al capitán de la Selección tendrá su momento culminante durante la noche.

A qué hora comienza la despedida de Messi en Argentina

El cronograma comenzará a las 17.30 con la apertura a cargo del host de UPDR, animación y una banda en vivo. A partir de allí se sucederán diferentes shows musicales hasta llegar a los momentos más esperados de la jornada.

Seba Mendoza será el primer artista en presentarse, desde las 17.40, seguido por Román, el Original, Amar Azul y Santi Cairo. Luego llegará Q’ Lokura, que tendrá un show de 20 minutos entre las 18.20 y las 18.40.

Después de una nueva intervención de UPDR y la banda, desde las 19 será el turno de Damas Gratis, uno de los números principales de la primera parte de la jornada.

El cronograma completo de la despedida de Messi

    • 17.30 a 17.40: apertura, UPDR Host, animación y banda en vivo.
    • 17.40 a 17.48: Seba Mendoza.
    • 17.50 a 17.58: Román, el Original.
    • 18.00 a 18.08: Amar Azul.
    • 18.10 a 18.18: Santi Cairo.
    • 18.20 a 18.40: Q’ Lokura.
    • 18.40 a 19.00: UPDR + banda, animación y transición.
    • 19.00 a 19.25: Damas Gratis.
    • 20.00 a 20.03: Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana.
    • 21.00 a 21.08: Los Fundamentalistas.
    • 22.03 a 22.10: show de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y técnica.
    • 22.10 a 22.15: La Sole.
    • 22.15 a 22.35: Ulises Bueno, con el show "Trampa".
    • 22.35: sorpresa musical y gran cierre.

Dónde ver por TV la despedida de Messi

El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports:

      • Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow
      • Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV
      • Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

Para ver el partido online tenés que acceder a TyC Sports Play haciendo clic en play.tycsports.com. Si aún no lo hiciste, debés registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador. ¡Muy fácil!

Gentileza: TyC Sports

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