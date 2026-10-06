La despedida de Lionel Messi en Argentina tendrá una jornada cargada de música, homenajes y distintos espectáculos antes del momento central de la noche. El evento comenzará a las 17.30 y contará con la participación de reconocidos artistas, mientras que el homenaje al capitán de la Selección tendrá su momento culminante durante la noche.
Cronograma de la despedida de Messi en Argentina: a qué hora es, los shows en vivo y dónde ver por TV
La jornada comenzará a las 17.30 y tendrá música en vivo, homenajes, drones, pirotecnia y una sorpresa para el gran cierre en el Monumental.
A qué hora comienza la despedida de Messi en Argentina
El cronograma comenzará a las 17.30 con la apertura a cargo del host de UPDR, animación y una banda en vivo. A partir de allí se sucederán diferentes shows musicales hasta llegar a los momentos más esperados de la jornada.
Seba Mendoza será el primer artista en presentarse, desde las 17.40, seguido por Román, el Original, Amar Azul y Santi Cairo. Luego llegará Q’ Lokura, que tendrá un show de 20 minutos entre las 18.20 y las 18.40.
Después de una nueva intervención de UPDR y la banda, desde las 19 será el turno de Damas Gratis, uno de los números principales de la primera parte de la jornada.
El cronograma completo de la despedida de Messi
- 17.30 a 17.40: apertura, UPDR Host, animación y banda en vivo.
- 17.40 a 17.48: Seba Mendoza.
- 17.50 a 17.58: Román, el Original.
- 18.00 a 18.08: Amar Azul.
- 18.10 a 18.18: Santi Cairo.
- 18.20 a 18.40: Q’ Lokura.
- 18.40 a 19.00: UPDR + banda, animación y transición.
- 19.00 a 19.25: Damas Gratis.
- 20.00 a 20.03: Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana.
- 21.00 a 21.08: Los Fundamentalistas.
- 22.03 a 22.10: show de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y técnica.
- 22.10 a 22.15: La Sole.
- 22.15 a 22.35: Ulises Bueno, con el show "Trampa".
- 22.35: sorpresa musical y gran cierre.
Dónde ver por TV la despedida de Messi
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports:
- Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow
- Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV
- Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
Para ver el partido online tenés que acceder a TyC Sports Play haciendo clic en play.tycsports.com. Si aún no lo hiciste, debés registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador. ¡Muy fácil!
Gentileza: TyC Sports