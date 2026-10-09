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Con un aporte clave de la paranaense Borrero Müller, Las Panteritas vencieron a Brasil

La Selección Argentina U19 , Las Panteritas, derrotó 3-1 a Brasil en el Sudamericano de Venezuela, y cerró invicta la fase de grupos. La entrerriana figura.

9 de octubre 2026 · 21:56hs
Las Panteritas ganaron en Venezuela.

Feva

Las Panteritas ganaron en Venezuela.

Las Panteritas U19 consiguieron este viernes un triunfo para el recuerdo en el Campeonato Sudamericano de vóley que se disputa en Maracaibo, Venezuela. El seleccionado argentino de vóleibol venció a Brasil por 3-1, en un duelo de alto nivel, y terminó con puntaje ideal la fase de grupos. En una actuación colectiva destacada, la paranaense Borrero Müller tuvo un papel determinante al aportar 24 puntos y convertirse en una de las principales armas ofensivas del conjunto nacional.

El equipo dirigido por Nicolás Efrón se impuso con parciales de 25-23, 27-25, 28-30 y 25-22, en un encuentro intenso que exigió concentración y carácter para superar a uno de los rivales más importantes del continente.

La victoria ante Brasil representó el tercer éxito consecutivo de Argentina en el certamen, luego de las contundentes presentaciones frente a Ecuador y Bolivia. De esta manera, Las Panteritas finalizaron en lo más alto de su grupo y avanzaron a las semifinales, donde buscarán dar otro paso hacia la definición del campeonato.

Borrero Müller, protagonista en un triunfo histórico de Las Panteritas

La representante de Paraná volvió a demostrar su importancia dentro del seleccionado argentino. Con 24 puntos, Borrero Müller fue una de las grandes protagonistas de la victoria frente a Brasil, en un partido en el que Argentina necesitó de sus principales recursos ofensivos para sostener la ventaja y cerrar el encuentro.

La máxima anotadora del conjunto nacional fue Sofía Baldo, con 25 puntos, apenas uno más que la jugadora paranaense. También se destacó Borrero Müller en un equipo que encontró respuestas en los momentos de mayor exigencia y logró imponerse ante un rival de jerarquía.

Argentina comenzó el encuentro con autoridad y se quedó con los dos primeros parciales por diferencias ajustadas. En el segundo set, incluso, tuvo que remontar para cerrar el parcial por 27-25 y colocarse 2-0 arriba en el marcador.

Brasil reaccionó en el tercer capítulo y, después de un desenlace muy parejo, logró descontar con un 30-28. Sin embargo, Las Panteritas no perdieron la concentración, recuperaron el control en el cuarto set y sellaron el triunfo por 25-22.

Una fase de grupos perfecta

El recorrido argentino en Maracaibo comenzó el miércoles 7 de octubre con una contundente victoria por 3-0 frente a Ecuador, con parciales de 25-8, 25-8 y 25-20.

Un día después, el seleccionado nacional repitió el resultado ante Bolivia. En esa oportunidad, se impuso por 25-15, 25-13 y 25-14, para llegar al último compromiso de la fase de grupos con la confianza en alza.

El desafío más exigente llegó este viernes ante Brasil. Con el triunfo por 3-1, Argentina completó una primera etapa ideal, con tres victorias en igual cantidad de presentaciones y sin ceder el primer puesto de su zona.

En la formación argentina frente a Brasil jugaron Pérez (2 puntos), Faiazzo (7), Cicchelli (6), Baldo (25), Oldani (10), Borrero Müller (24) y Policella como líbero. También ingresaron Mannarino, Araya, Landi (1), Vanni y Efrón.

Las semifinales, el próximo objetivo

Con el primer lugar asegurado, Las Panteritas esperan por su rival para las semifinales, que se disputarán este sábado, con horario a confirmar. El adversario surgirá del enfrentamiento entre Venezuela, anfitrión del campeonato, y Chile.

El otro grupo fue liderado por Perú, que también se mantiene en la pelea por el título continental.

El partido de semifinales será transmitido por los canales de YouTube Voleysur y Voley Zone TV, que ofrecen la cobertura de todos los encuentros del Sudamericano.

Con el aporte decisivo de Borrero Müller y el rendimiento colectivo que mostró ante Brasil, Argentina llega a la instancia decisiva con confianza y el objetivo de seguir avanzando en el certamen. Para la representante paranaense, el desafío también significa una nueva oportunidad de ratificar su protagonismo en el vóley juvenil sudamericano.

Las Panteritas Catalina Borrero Müller Vóleibol Brasil
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