Con presencia paranaense, Pampas XV volvió a la victoria ante Tarucas.

En un primer tiempo con mucha acción, la franquicia del NOA entró decidida y se impuso en el juego con un scrum dominante. Así llegaron los primeros puntos de la noche de la mano de un penal de Nicolás Roger. Pampas XV reaccionó y lo dio vuelta con un try de Nicolás D’Amorim, pero rápidamente se complicó con las amarillas a Pérez Rachel y Rapetti. Tarucas aprovechó la ventaja con el segundo penal de la noche de Roger y un try de Santiago Aguilar. Sin embargo, el conjunto bonaerense se hizo fuerte en la adversidad y encontró su segundo try en un momento clave de la mano de Solveyra. Antes del pitazo final, los tucumanos volvieron a ponerse al frente con un nuevo penal de su apertura, para cerrar el tanteador 14-12.