Boca y Talleres empatan 1-1 en un partidazo en La Bombonera

Talleres comenzó arriba gracias al gol de Matías Galarza. Sin embargo, Boca reaccionó y encontró la igualdad a través de Miguel Merentiel. Apenas van 25 minutos de juego.

Boca Juniors y Talleres de Córdoba empatan 1 a 1 en La Bombonera , en un comienzo electrizante que tuvo dos goles en los primeros 16 minutos. Matías Galarza adelantó a la visita con un potente derechazo a los 10 minutos, mientras que Miguel Merentiel respondió a los 16, después de una recuperación del Xeneize en campo rival.

El encuentro comenzó con intensidad y fue Talleres el primero en acercarse al arco contrario. A los dos minutos, Rick probó con un remate frontal desde media distancia, aunque la pelota se fue desviada.

La apertura del marcador llegó a los 10 minutos, cuando Galarza encontró espacios en el último tercio de la cancha. El mediocampista condujo sin demasiada oposición ante una defensa de Boca que no logró cerrarle los caminos y sacó un tremendo derechazo para vencer al arquero Álvaro Montero.

La respuesta del conjunto local no tardó en llegar. A los 15 minutos, Montero protagonizó una espectacular intervención al despejar una chilena de Agustín Álvarez Martínez. La acción, de todos modos, quedó invalidada por posición adelantada del delantero de Talleres.

Un minuto después, Boca encontró la igualdad. El equipo de Rodolfo Arruabarrena recuperó la pelota en campo rival, aceleró en la transición ofensiva y terminó la jugada con un derechazo de Merentiel que venció a Ezequiel Unsain. Así, el Xeneize logró emparejar rápidamente el marcador en una primera parte que comenzó con muchas emociones.

La buena noticia de Boca: Battaglia volvió a jugar

Uno de los datos destacados de la noche en Boca fue el regreso de Rodrigo Battaglia. El mediocampista volvió a sumar minutos oficiales después de una prolongada recuperación por una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles, lesión por la que fue operado a principios de febrero.

El volante, de 35 años, no jugaba desde el 7 de diciembre de 2025, cuando Boca cayó ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura. Su regreso representa una noticia importante para el Xeneize, que recupera una alternativa en la mitad de la cancha.

Formación de Boca Juniors

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Ángel Romero; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Formación de Talleres

Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza, Giovanni Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. DT: Omar de Felippe.