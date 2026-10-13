Boca perdió como local ante Vasco da Gama por la ida de las semifinales

Boca cayó 1 a 0 en La Bombonera por el gol de Adson a los 24 minutos de juego y el próximo martes deberá ganar por dos o más tantos.

Adson aprovechó un centro de Carlos Gómez para anticiparse a Jagger Herrera en la puerta del área chica. Ganan en la Boca.

Boca Juniors sufrió una dura derrota como local al caer por 1-0 frente a Vasco da Gama, en la Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo brasileño se impuso con un gol de Adson a los 24 minutos del primer tiempo y consiguió una ventaja importante de cara a la revancha.

El Xeneize deberá ganar por dos o más goles de diferencia en el encuentro de vuelta para avanzar directamente a la final. Por su parte, Vasco da Gama terminó el partido con diez futbolistas tras la expulsión de Carlos Andrés Gómez, a los 63 minutos, pero Boca no consiguió aprovechar la superioridad numérica para alcanzar el empate.

Adson aprovechó un centro de Carlos Gómez para anticiparse a Jagger Herrera en la puerta del área chica. Ganan en la Boca.

Un gol que marcó el partido

El conjunto brasileño comenzó mejor y avisó a los cuatro minutos, cuando Bruno Duarte sacó un remate cruzado que obligó al arquero Álvaro Montero a intervenir y enviar la pelota al córner.

Boca intentó responder con transiciones rápidas y encontró en el juvenil Leonel Flores una alternativa para generar peligro. A los 21 minutos, el atacante protagonizó una corrida desde su propio campo, aunque su derechazo terminó desviado.

Sin embargo, Vasco golpeó a los 24 minutos. Carlos Andrés Gómez envió un centro al área y Adson se anticipó a Facundo Herrera para conectar un cabezazo cruzado que terminó en el fondo de la red. El tanto le permitió al equipo visitante manejar el desarrollo con mayor tranquilidad.

En desventaja, Boca buscó la igualdad, pero le costó generar juego asociado en la mitad de la cancha y recurrió con frecuencia a los centros. Antes del descanso, Leandro Lozano tuvo una oportunidad de cabeza, aunque no logró acertar al arco.

Boca no aprovechó la ventaja numérica

En el inicio del segundo tiempo, Vasco tuvo una ocasión para ampliar la diferencia, pero no consiguió concretarla. Boca respondió con mayor decisión y estuvo cerca del empate a los 54 minutos, cuando un centro cerrado de Lautaro Blanco pegó en el palo izquierdo de Léo Jardim.

El local comenzó a acumular situaciones y volvió a inquietar con un potente remate de Sebastián Villa, que el arquero brasileño desvió al córner a los 60 minutos.

Tres minutos después, Vasco da Gama quedó con diez jugadores. Carlos Andrés Gómez recibió una segunda tarjeta amarilla tras protestar y empujar al árbitro chileno Piero Maza, quien le mostró la roja.

Con un hombre más, Boca adelantó sus líneas y buscó intensamente la igualdad. A los 71 minutos, Santiago Ascacíbar sacudió un derechazo que se estrelló en el travesaño, en una de las ocasiones más claras de la noche.

El Xeneize continuó presionando. A los 74 minutos, Miguel Merentiel, Enner Valencia y Leonel Flores estuvieron cerca de conectar un envío de Lautaro Blanco dentro del área chica. Más tarde, el arquero Léo Jardim volvió a responder ante un remate de Merentiel.

En tiempo de descuento, Renan bloqueó un disparo de la Bestia cuando Boca buscaba desesperadamente el empate. Pese al empuje y a las oportunidades generadas en el complemento, el conjunto argentino no logró quebrar la resistencia visitante.

La revancha, decisiva

La derrota dejó a Boca obligado a buscar una remontada en el partido de vuelta para mantener vivo el sueño de alcanzar la final de la Copa Sudamericana. Vasco da Gama, en cambio, viajará con la ventaja mínima y la posibilidad de sellar su clasificación.

El equipo argentino deberá mejorar su generación de juego y aprovechar las ocasiones que consiga construir si pretende revertir la serie y seguir en carrera por el título continental.

LA FORMACIÓN DE BOCA JUNIORS!

Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

¡FORMACIÓN DE VASCO DA GAMA!

Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa, Alan Lescano; Adson, Carlos Andrés Gómez; y Bruno Duarte da Silva. DT: Pedro Emanuel.