Boca fue sorprendido por Vasco da Gama y pierde por las semifinales

Boca se enfrenta a Vasco da Gama en una Bombonera colmada para dar el primer paso en la serie de semifinal de la Sudamericana. Están 1 a 0.

Boca pierde de local con el Vasco.

Adson aprovechó un centro de Carlos Gómez para anticiparse a Jagger Herrera en la puerta del área chica. Ganan en la Boca.

Boca se juega el partido más importante del año en La Bombonera y lo hará sin Leandro Paredes, su figura y líder indiscutido. Desde las 21.30 de este martes, por las semifinales de la Copa Sudamericana, el Xeneize se enfrenta a Vasco da Gama en una Bombonera colmada para dar el primer paso en la serie. Rodolfo Arruabarrena apostará por la base de la formación habitual, pero sorprenderá con la titularidad de Enner Valencia en lugar de Miguel Merentiel. Además, Williams Alarcón saldrá de arranque ante la baja del capitán por lesión. Están 1 a 0 en el primer tiempo por el gol de Adson a los 24 minutos para la visita.

45 minutos: Leandro Lozano tuvo el empate de cabeza

El testazo del lateral derecho se perdió a metros del arco de Vasco da Gama.

43 minutos: Adson, amonestado

El autor del único gol del partido derribó a Leonel Flores en las inmediaciones del área brasileña y se llevó la cartulina.

40 minutos: Boca se diluye en centros

Ante la ausencia de Paredes, el Xeneize carece de la generación de juego en la mitad de la cancha y busca llevar peligro a través de envíos al área.

30 minutos: Lautaro Blanco y un nuevo intento del local

24 MINUTOS: ¡GOL DE VASCO DA GAMA!

Adson aprovechó un centro de Carlos Gómez para anticiparse a Jagger Herrera en la puerta del área chica e imponerse en las alturas con un cabezazo cruzado a la red.

21 minutos: al galope de Flores, Boca sueña

El juvenil de las Inferiores engañó a su marcador y apostó a su velocidad desde su propio campo para encabezar una corrida concluida con un derechazo desviado.

18 minutos: partida de ajedrez en La Boca

Vasco da Gama asume la iniciativa en este momento del encuentro, mientras que el Xeneize apuesta a las transiciones rápidas y llegó al área de la mano de Santiago Ascacíbar, pero el disparo del volante fue bloqueado por la defensa rival.

8 minutos: Milton Delgado, primer amonestado

El volante central se llevó una correcta tarjeta amarilla después de pisarle el tobillo a Carlos Andrés Gómez.

4 minutos: la primera llegada fue para Vasco da Gama

Bruno Duarte da Silva aprovechó un despeje rival defectuoso para sacudir un remate cruzado en la periferia del área y forzar una atajada de Álvaro Montero, quien mandó la pelota al córner.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

LA FORMACIÓN DE BOCA JUNIORS!

Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

¡FORMACIÓN DE VASCO DA GAMA!

Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa, Alan Lescano; Adson, Carlos Andrés Gómez; y Bruno Duarte da Silva. DT: Pedro Emanuel.