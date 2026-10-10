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Banfield se impuso con un par de golazos y agudizó la crisis de Tigre

En el estadio José Dellagiovanna, Banfield venció 2-1 al Matador por la fecha 12 del certamen, encuentro correspondiente a la Zona B.

10 de octubre 2026 · 21:25hs
Banfield pisó con fuerza en Victoria y se impuso 2-1 sobre Tigre. 

Prensa Banfield

Banfield pisó con fuerza en Victoria y se impuso 2-1 sobre Tigre

Banfield pisó con fuerza en Victoria y se impuso 2-1 sobre Tigre. El duelo, que decretó la quinta derrota consecutiva del equipo dirigido por Diego Dabove, tuvo un condimento especial: el Estadio José Dellagiovanna recibió público visitante por primera vez en 13 años.

El enfrentamiento tuvo un arranque frenético. El Taladro se adelantó en el arranque del partido de la mano de Adrián Rocky Balboa, quien se lució con un enganche dentro del área para convertir su primer gol en la institución. Sin embargo, el Matador respondió de forma inmediata: Jerónimo Domina concretó una buena jugada individual para estampar el 1-1. En medio de un trámite parejo, el cuadro dirigido por Pedro Troglio volvió a ponerse en ventaja con un golazo de Tomás Adoryan.

El elenco local no pudo revertir el resultado en el complemento —estrelló un tiro en el palo en el tiempo de descuento— y Diego Dabove quedó en el centro de las críticas al encadenar cinco derrotas consecutivas. El triunfo le permitió al Taladro escalar al 11° puesto con 13 unidades y relegó al Matador a la 12° plaza, con 12.

Lo qué sigue para Banfield y Tigre

El próximo partido de Tigre será el sábado 17 de octubre (17:30) en Mendoza contra Independiente Rivadavia. Del otro lado, Banfield recibirá a Argentinos Juniors el mismo día a partir de las 15:00.

Banfield Tigre Torneo Clausura Zona B
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