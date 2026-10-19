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Arruabarrena rompió el silencio sobre la presencia de Paredes: "Él quiere estar, pero hay un riesgo"

El DT palpitó la semifinal con Vasco da Gama, reveló que "el mensaje es tratar de arrancar ganando" y dio detalles de cuál es la situación física del capitán.

19 de octubre 2026 · 17:14hs
Arruabarrena rompió el silencio sobre la presencia de Paredes: Él quiere estar

Arruabarrena rompió el silencio sobre la presencia de Paredes: "Él quiere estar, pero hay un riesgo"

A horas de la revancha contra Vasco da Gama y con el hincha de Boca en vilo por la situación física de Leandro Paredes, Rodolfo Arruabarrena rompió el silencio y reveló que el capitán "quiere estar". Sin embargo, el Vasco fue cauto como de costumbre y, luego de agregar que "hay un riesgo" en hacerlo jugar con apenas 11 días de recuperación del desgarro, aclaró que aún no está definida su titularidad para este martes.

Luego de la práctica de esta mañana en el predio del Flamengo, donde el volante central hizo fútbol y respondió bien a las exigencias finales, el entrenador del Xeneize prefirió "no dar explicaciones ni nombres" en la antesala de la semifinal de la Copa Sudamericana. Es decir, no brindó indicios sobre si asumirá ese peligro de hacerlo jugar de arranque o lo resguardará. Todo se definirá sobre la hora.

Arruabarrena rompió el silencio sobre la presencia de Paredes

Arruabarrena rompió el silencio sobre la presencia de Paredes: "Él quiere estar, pero hay un riesgo"

Arruabarrena rompió el silencio sobre la presencia de Paredes: "Él quiere estar, pero hay un riesgo"

“Lea está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente que los plazos no son los que pensaba en principio. Está bien, vamos a ver en estas horas que quedan cómo vamos a formar. Él quiere estar, pero hay un riesgo, ya veremos…”, sostuvo Arruabarrena.

Consultado sobre los impensados tiempos de recuperación que afrontó Paredes respecto al desgarro grado 2 en el isquiotibial que sufrió contra Instituto, el Vasco gesticuló y esbozó: "Es Leandro…".

De todas formas, más allá de rendirse ante los esfuerzos del líder del plantel por querer jugar en el Maracaná, el DT dejó en claro que tratará de "pensar en lo que más nos conviene deportivamente y que con el equipo que pongamos podamos pasar a la final".

En ese sentido, sobre el once que tiene en mente para poner en cancha este martes, el Vasco explicó: "Por cuestiones físicas, cuestiones tácticas, tenemos una idea, obviamente, pero bueno, faltan pocas horas y seguramente que lo vamos a definir en este tiempo que nos queda hasta el inicio del partido, así no nos rompen las pelotas con los mensajes y eso".

¿Cómo tiene que jugar Boca? " Tenemos que tratar de hacer un partido largo: habrá momentos para defender, para atacar... no vamos a salir a volvernos locos de entrada. El mensaje es tratar de arrancar ganando, los jugadores a han demostrado carácter y saber llevar bien los partidos. Esperemos mejorar lo hecho en casa", desarrolló Arruabarrena, entrando estrictamente en las claves de la vuelta con el equipo carioca.

"Vamos a tratar de dejar todo como lo hacemos siempre, ellos (los hinchas) saben que el equipo, mal o bien, deja todo en el campo y esperemos después del partido tener una alegría y un viaje tranquilo a Buenos Aires", fue el mensaje del técnico de Boca para los bosteros, antes de una cita con la historia.

Rodolfo Arruabarrena Leandro Paredes Vasco da Gama Copa Sudamericana
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