"No somos 80 los argentinos que quedamos en Perú"

UNO viene siguiendo la Odisea de Exequiel Martínez, un peluquero parananse al que las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19 Coronavirus en muchos países los encontró de viaje en Perú.

Hace un mes Exequiel, junto a su pareja, el informático Jorge Odetti, se aprestaban a emprender el regreso a Argentina luego de sus vacaciones, cuando todas las rutas fueron cerradas en Perú y quedaron varados al norte de ese país, muy cerca de la frontera con Ecuador.

Allí comenzaron las comunicaciones con consulados, Embajada y Cancillería. La respuesta fue que los incluirían en una lista y "esperar".

Este domingo Exequiel habló con UNO. Su principal preocupación ya no pasa porque “se les está terminando el dinero”, como en la comunicación anterior. Ahora ya están preocupados por su salud. Afirman que en la zona solo hay salas de atención sanitaria y no un buen hospital.

“Seguimos en Zorritos, al norte de Perú. Todo sigue igual por aquí, no hemos tenido novedades de repatriación o de rescate. Las cosas se están poniendo un poco preocupantes porque estamos en un lugar que, lamentablemente, no tiene buena atención en la parte de salud. Todo el grupo de personas que estamos acá, estamos preocupados por la demora. Y si nos llega a pasar algo, ni siquiera tenemos una buena cobertura de salud que nos atienda”, relató.

Somos muchos más de 80

Martínez se notó sorprendido por las noticias llegadas desde Argentina que daban cuenta de la repatrición de 140 compatriotas con dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea que indicaba que quedaban 80 argentinos más en ese país.

“No somos 80 argentinos los que quedan en Perú, somos bastante más los que estamos varados. Somos más de 150 personas solamente en el norte; en Lima hay otros 300 y hay gente también en el centro. Hay argentinos desparramados por todos lados. No es tan fácil la situación”, señaló.

Los primeros pedidos de ayuda

Esperar

Desde el inicio del aislamiento la Cancillería les dice que tienen que esperar. “De la Embajada y el Consulado solo nos dicen que esperemos y esto se va poniendo preocupante. Estamos cerquita del límite con Ecuador y ya hubo problemas porque gente de ese país estaba pasando las fronteras para el lado de Perú y la gente está nerviosa y atenta con ese tema. Esperando que todo se resuelva”.

Dos cuarentenas

“Gracias a Dios nosotros seguimos bien de salud. Llevamos casi dos cuarentena completas encerrados, sin salir de la puerta del hotel. Llegamos a principios de marzo, hace un mes. Esto nos agarró poco antes de volver y no tuvimos más novedades. Nos dicen que no es fácil. Que el Gobierno peruano no estaría facilitando las cosas para sacar la gente del norte. Seguimos con la expectativa y la esperanza que pronto lo puedan resolver. Creemos en la gente que está trabajando en esto pero nuestra preocupación es nuestra salud, estamos en una zona muy vulnerable y de muchas carencias. No tenemos ningún tipo de atención”.

Esperamos que nos den una solución afirmativa para la semana que se inicia, o lo antes posible para que nos saquen de aquí. Queremos volver a casa”.