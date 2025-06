Trabajadores de ATE continúan con medidas de fuerza en el CGE

LEER MÁS: Advierten sobre el cierre de 60 centros educativos en 15 departamentos

Ajuste selectivo

Ha Sido una decisión de este gobierno, de no renovar las suplencias a termino fijo, o hasta tanto se reintegren los titulares. Han surgido múltiples cargos vacantes, por jubilaciones, por renuncias, por enfermedad de largo tratamiento, y esta gestión decidió arbitrariamente, sin escuchar las necesidades de las diferentes oficinas y de la comunidad educativa toda, dar por finalizada las coberturas. No obstante, se pueden observar movimientos en el sistema SAGE, con designaciones de personas sin antigüedad en el edificio, ocupando dichas vacantes. Por otro lado y aumentando el nivel de conflicto, también ha Sido una decisión política recortar el cupo de horas extras disponibles para este organismo. Hablan de que presupuestariamente el Cge contaba con 23.000 horas APROBADAS PARA ESTE 2025, y que a partir de junio sufrirían una reducción y quedarían en 17.000. Tenemos recortes, dependiendo el área, de 25% a 50% inclusive.

Pero, sucede que a algunas oficinas no les llegó el recorte, y aumentaron su cupo disponible inclusive. Hablamos de horas extras, porque no contamos con una recomposición salarial acorde a la situación económica que atraviesa nuestro país, dónde se acuerdan paritarias miserables y los sueldos no recuperan el poder adquisitivo.

Que se escuchen las necesidades

Exigimos que se trabaje escuchando a los trabajadores y trabajadoras, y sus necesidades, sin tocar el sueldo, sueldo que hoy lamentablemente está compuesto por dichas hora extras que son designadas de forma arbitraria y sin criterio que unifique a todo el edificio. A todo ello, se le suma la incertidumbre de no saber que va a suceder cada día, por qué las autoridades del CGE no reciben a los trabajadores /as, no generan espacio de diálogo, y no realizan comunicaciones claras a través de los medios disponibles internamente. El Cge, la DEPARTAMENTAL, los docentes, la educación se levantó para hacerse oír y no permitir más atropellos, ni medidas de ajuste hacia la educación entrerriana.

Todo esto se verá directamente reflejado en la calidad de educación que reciban nuestros hijos, en la atención de situaciones de violencias, abusos, en servicios que deben funcionar y ya no estarán atendidos por nadie. El personal se reducen, y los derechos también. Recargar al personal y por menos dinero, es sin dudas el acto más cobarde e inhumano que una gestión puede realizar. El plan de gobierno de Rogelio Frigerio, empezó a ejecutarse sin frenos, y vienen por todo. Hoy educación, salud... Y mañana?

La sociedad debe despertar y levantarse ante un gobierno que no genera políticas publicas en beneficio de todos y todas, en beneficio del trabajo y la producción, Miles de negocios cierran sus puertas y los que quedan, sobreviven ante este ajuste que también los implica . Cada día sumamos una persona desempleada/o más y eso se reflejará en la economía local. Los trabajadores y trabajadoras del CGE seguimos organizados/as y no torceremos el brazo ante amedrentamientos, o amenazas. No queremos ver más compañeros y compañeras en las calles, no queremos dejar de garantizar los derechos que tanto nos han costado conseguir. Trabajadores y trabajadoras de educación. CGE".