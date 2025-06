Seguirán detenidos los acusados por cultivo y venta de marihuana en Paraná

En la resolución a la que accedió UNO , fechada este miércoles 18 de junio, se recordó que en mayo la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó los procesamientos con prisión preventiva de Iván Gregorio Malajovich, Tomás Eduardo Carballo y Alejandro Sebastián Bornisen por el delito de organización y financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes, agravado por haber intervenido en el hecho tres o más personas de manera organizada y respecto de Claudia Patricia Carballo y Marcos Jesús Carballo por el delito de comercio de estupefacientes, agravado por haber intervenido en el hecho tres o más personas de manera organizada. En la causa también está procesado Facundo Nahuel Wolf, en su rol de colaborador, pero no recurrió a la instancia nacional.

Casi todos fueron detenidos durante los allanamientos del 19 de marzo, cuando la policía secuestró más de 1800 plantas de Cannabis Sativa aptas para producir estupefacientes, las que -según informó la policía entonces- arrojaron un peso aproximado de 78 kilos con 500 gramos; cogollos y hojas en proceso de secado por más de 7 kilos con 300 gramos; envoltorios de nylon, que en su interior contenían marihuana, los que arrojaron un peso de 182 gramos listos para su comercialización; gran cantidad de semillas; Clorhidrato de Cocaína rosa; pastillas de éxtasis; troquel de LSD; una piedra de ácido MD; $21.000.000 aproximadamente; una cantidad aproximada a U$D 50.000,00; telefonía móvil; elementos informáticos; 12 vehículos, entre camionetas, autos, motos, cuatriciclos y moto de agua. Por entonces, se destacó que el aforo de la totalidad de los elementos secuestrados en todos los procedimientos, rondaba un total aproximado de más de billón de pesos.

Rechazo de Casación Penal

Este miércoles, la Cámara de Casación Federal rechazó, por inadmisible, el recurso contra las prisiones preventivas, de modo que los procesados seguirán detenidos. Los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques sostuvieron en la resolución que "las defensas no han logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que permita hacer excepción a dicho principio general, toda vez que se han limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias para rechazar la petición".

Agregaron que "las discrepancias valorativas expuestas por los impugnantes, amén de demostrar la existencia de una fundamentación que no se comparte, no configura un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:262 y 314:451, entre muchos otros), en los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328; 322:1605), o en alguna cuestión federal (Fallos: 328:1108); por lo que no corresponde la intervención de la jurisdicción de este Tribunal".

La acusación

Al grupo se le endilga “que al menos entre el 25 de marzo de 2024 y el 18 de marzo de 2025, la organización delictiva compuesta por los ciudadanos Malajovich, líder, organizador y financiador; Tomás Eduardo Caraballo, líder, organizador y financiador; Alejandro Bornisen, líder, organizador y financiador; Facundo Wolf, colaborador, persona de confianza, participe secundario, siembra y cultivo; Marcos Caraballo, colaborador, comercializador, siembra y cultivo; Claudia Patricia Caraballo, colaboradora, comercializador, siembra y cultivo; y otras personas que aún no han sido identificadas, se dedicaron a la comercialización en forma conjunta, organizada y con habitualidad, de material estupefaciente Cannabis Sativa, flores, cogollos y derivados, producto de su siembra y cultivo en lugares acondicionados a tales fines…”.

Agrega que la actividad se habría desarrollado en los “domicilios particulares, locales comerciales y galpones y/o dependencias anexas los cuales eran comercializados tanto en la ciudad de Paraná como en las localidades aledañas, al público en general y/o personas indeterminadas, y se efectuaban tanto en sus domicilios particulares como en forma de delivery, acordando previamente un punto de encuentro…”.

Los allanamientos que realizó la Policía en Paraná se concretaron en: una vivienda en Avenida de las Américas; en calle San Martín N° 1.486, local comercial “El Esqueje Grow Shop” y lavadero de autos que gira con el nombre “Green Monkey”; en el local “El Esqueje Grow Shop”, ubicado en calle 25 de Mayo 1087; en una casa en calle Ituzaingó, entre calle Coronel Juan Piran y Pellegrini; en un galpón en una calle de tierra sin nombre, por calle Lebensohn; en una casa en calle Ruperto Pérez N° 478. También allanaron una casa en Avenida Zanni N° 3376, entre calle Ricardo Balbín y Juan B Justo; en un domicilio ubicado en calle Avenida Zanni N°2845 y dependencias anexas.

En tanto, en Oro Verde se allanó una casa en calle Las Tacuaritas N° 430; otra en calle Las Calandrias N° 545; en una casa en Las Calandrias, y en el complejo habitacional sito en calle Las Tacuaritas Nº 437.