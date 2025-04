Se dio a conocer la programación de la fecha 16 del Apertura

Cómo se definen los clasificados en la Zona A

El viernes se definirán todos los clasificados de la Zona A. Habrá ¡cuatro partidos! en simultáneo desde las 15.30: Banfield vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (10° en la tabla), Independiente Rivadavia (6°) vs. Defensa y Justicia (9°), Argentinos (2°) vs. Estudiantes (8°) y Racing (6°) vs. Newell's (11°). Más tarde, a las 18, Unión recibirá a Belgrano (los dos llegan sin chances de clasificarse).