Un ataque donde los jugadores pensaron y no se apuraron hasta encontrar el espacio. Herrera, Maroni, Ever Banega hasta llegar a Valentino Acuña, que la agarró de zurda y mandó a cobrar al conjunto ya clasificado.

En el complemento, los de Cristian Fabbiani extendieron la diferencia a través de la vía aérea. Un centro pasado de David Sotelo encontró a la defensa porteña desconcentrada, dado que Angelo Martino se la bajó a Luciano Lollo y el ex Racing, River y Banfield le rompió el arco a Hernán Galíndez: 2 a 0 para mantener el sueño de gestar una hazaña en el Cilindro de Avellaneda.

Newell's ganó y se ilusionó con los octavos

Newell's se quedó con un triunfazo ante Huracán y se ilusiona con los octavos

La única mala para Newell’s fue la expulsión del central por un golpe contra Leonardo Gil cuando la victoria estaba prácticamente consumada. Lollo no podrá ser de la partida en la incursión al Presidente Perón, donde probablemente hubiera recibido el afecto de los hinchas de la Academia por el recuerdo que dejó, cuando logró el título del 2014.

Será tarea del Ogro conseguir un buen reemplazante para vencer al conjunto de Gustavo Costas y esperar que Estudiantes no sume de a tres en La Paternal frente a Argentinos Juniors. La misión no será sencilla, pero La Lepra no se resigna.