Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

Nochebuena: el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

El SMN emitió un aviso de alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos y regirá durante la Nochebuena. Se anuncian vientos fuertes y lluvia.

23 de diciembre 2025 · 21:48hs
El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos durante la Nochebuena. 

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos durante la Nochebuena. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas un nuevo aviso de alerta amarilla por tormentas que abarca a toda la provincia de Entre Ríos, que regirá durante la Nochebuena.

El organismo advierte ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Las temperaturas promedio serán de 24 y 32 con picos de 35. Habrá varios días con tormentas y chaparrones, según el pronóstico extendido del SMN

La semana continúa inestable y calurosa, y este lunes persiste el alerta amarillo por tormentas  

Inicia semana con temperaturas promedio de entre 23 y 33 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por tormentas para el lunes 

SMN pronostica tormentas aisladas para este domingo

LEER MÁS: SMN: la semana continúa inestable y calurosa

El informe del SMN

El organismo meteorológico afirma que, durante la noche de este miércoles, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

Además, sostiene que los fenómenos meteorológicos, estarán acompañados “por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos”.

El aviso de alerta amarilla por tormentas, explica que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual. Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas”.

El aviso también abarca a zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta.

SMN Nochebuena alerta tormentas Entre Ríos
Noticias relacionadas
Llueve copiosamente sobre Paraná

SMN emitió un alerta naranja por tormentas y sigue el calor

alerta naranja por tormentas fuertes para este sabado

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Entre Ríos: miércoles con buen tiempo y máximas de 31 grados

Entre Ríos: miércoles con buen tiempo y máximas de 31 grados

Fuerte tormenta con granizo causó daños en el norte de Entre Ríos.

Fuerte tormenta con granizo causó daños en el norte de Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Inundaciones y caos de tránsito en Buenos Aires

Inundaciones y caos de tránsito en Buenos Aires

Una nueva gestión en Obras Sanitarias con foco en lo colectivo y la recomposición salarial

Una nueva gestión en Obras Sanitarias con foco en lo colectivo y la recomposición salarial

Nochebuena: el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

Nochebuena: el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

Ultimo Momento
Inundaciones y caos de tránsito en Buenos Aires

Inundaciones y caos de tránsito en Buenos Aires

Una nueva gestión en Obras Sanitarias con foco en lo colectivo y la recomposición salarial

Una nueva gestión en Obras Sanitarias con foco en lo colectivo y la recomposición salarial

Nochebuena: el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

Nochebuena: el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

Bernardo Romeo dejará su cargo en la AFA

Bernardo Romeo dejará su cargo en la AFA

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de manera "inmediata" la ley de financiamiento universitario

Policiales
Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Ovación
La Copa Túnel Subfluvial repartirá premios millonarios

La Copa Túnel Subfluvial repartirá premios millonarios

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

Bernardo Romeo dejará su cargo en la AFA

Bernardo Romeo dejará su cargo en la AFA

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

La provincia
Una nueva gestión en Obras Sanitarias con foco en lo colectivo y la recomposición salarial

Una nueva gestión en Obras Sanitarias con foco en lo colectivo y la recomposición salarial

Nochebuena: el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

Nochebuena: el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

Paraná: los beneficios del Boleto Estudiantil y Docente siguen vigentes hasta marzo

Paraná: los beneficios del Boleto Estudiantil y Docente siguen vigentes hasta marzo

Diputados sancionó el Código Fiscal y la creación de comunas

Diputados sancionó el Código Fiscal y la creación de comunas

Dejanos tu comentario