Nochebuena: el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

El SMN emitió un aviso de alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos y regirá durante la Nochebuena. Se anuncian vientos fuertes y lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas un nuevo aviso de alerta amarilla por tormentas que abarca a toda la provincia de Entre Ríos, que regirá durante la Nochebuena.

El organismo advierte ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

El informe del SMN

El organismo meteorológico afirma que, durante la noche de este miércoles, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

Además, sostiene que los fenómenos meteorológicos, estarán acompañados “por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos”.

El aviso de alerta amarilla por tormentas, explica que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual. Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas”.

El aviso también abarca a zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta.