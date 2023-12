Gualeguaychú: ponen en duda la realización de la Fiesta del Pescado y el Vino

Davico señaló que aún no se contrataron los artistas ni la infraestructura para el evento, que estaba previsto para el 4 al 7 de enero de 2024, y que los ciudadanos no estarían de acuerdo con gastar $500 millones en una fiesta cuando hay barrios que carecen de agua potable.

En igual sentido se pronunció su futuro Jefe de Gabinete, Luciano Garro, quien habló de la dificultad de organizar la fiesta desde lo administrativo. La Fiesta del Pescado y el Vino es una de las más convocantes de la provincia y reúne a miles de personas que disfrutan de la gastronomía regional y los espectáculos musicales.

fiestas gualeguaychu.jpg Fiesta del Pescado y el Vino. Foto: Municipalidad de Gualeguaychú.

Las autoridades electas estiman que la fiesta costó entre $300 y $350 millones a principio de este año y, haciendo el cálculo de inflación de este año, para 2024 los costos ascenderían a unos $600 u $800 millones. Otra de las discusiones que surgió es que debe seguir siendo gratis para los vecinos o si deben abonar una entrada, como lo hace Concepción del Uruguay con la Fiesta de la Playa; o Colón con la Fiesta de la Artesanía.

Según consignó el sitio R2820, el intendente electo sostuvo: "Aún no está definido si se postergará, pero hay altas probabilidades que no se haga. Es lógico porque estamos muy cerca y no se contrataron los artistas ni la parte operativa".

Y agregó que "no están tampoco muy en claro los números de la Municipalidad y no sabemos con qué recursos nos vamos a encontrar. Yo creo que los ciudadanos no querría que se gasten 500 millones de pesos siendo que hay barrios que no tiene agua. No sabemos con qué números nos vamos a encontrar y por esa realidad estamos evaluando si se hace la Fiesta del Pescado".