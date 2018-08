Estudiantes Secundarios tuvieron un cónclave con el vicegobernador Adán Bahl

Ser un estudiante secundario y reunirte con el vicegobernador de tu provincia para poder contarle los problemas que padecés todos los días en tu escuela es un buen plan.

Bueno, este martes, a mitad de mañana, concretaron el cónclave en una de las modernas salas de reuniones del flamante Centro Provincial de Convenciones que tiene Paraná.

En la punta de la mesa el vicegobernador de Entre Ríos, Adán Bahl junto con Ingrid Dening, la Coordinadora del Senado juvenil entrerriano, escucharon a 12 estudiantes que realizaron planteos que todo el arco político debería tener en cuenta.





Embed #activar el vicegobernador @adanhbahl escucha a los estudiantes secundarios que marcaron las deficiencias estructurales en las escuelas, la necesidad de educación sexual integral, el impulso de pasantías y de los proyectos ambientales. pic.twitter.com/bq2c5grFLl — Diario UNO (@UNOentrerios) 22 de agosto de 2018

El encuentro se realizó en el marco de "Activar, actitud para innovar", una propuesta de capacitación de la Vicegobernación y el Senado Juvenil que consistió en cuatro talleres: uno destinado a mejorar la presencia y la expresividad; un taller de oratoria, un taller para optimizar el tiempo y la calidad de las exposiciones y un taller de creatividad para resolver problemas complejos.





Sentados alrededor de la gran mesa oval, iluminados por el sol radiante que, afuera se estrellaba en el río Paraná; Karenina de la Escuela Secundaria N° 77 Evita (San Benito); Gerónimo, Escuela Normal de Viale; Clara, del Instituto Virgen Medalla Milagrosa de (Viale); Carolina, Escuela Secundaria N° 90 Colonia Nueva; Abril, Escuela Secundaria N° 75 Del Bicentenario (Paraná); Denise, República de Entre Ríos; Matías, Instituto María Reina de la Paz (Paraná); Gonzalo, De La Baxada del Paraná (Paraná); Joaquín,Escuela de Educación Técnica N°1 (Paraná); Josefina, Juan XXIII (Paraná) y Carlos, Instituto María Grande (María Grande) aprovecharon para plantear sus inquietudes.





Por ejemplo, Joaquín de la Escuela de Educación Técnica, graficó: "Se nos cae el techo encima". Balh le prometió hacer las gestiones necesarias y recibió una carta en donde el adolescente le detalló todas las falencias.





Otro reclamo puntual se basó en la necesidad de recibir Educación Sexual Integral (ESI) porque según una encuesta, realizada entre los propios estudiantes, dos de cada 10 adolescentes recibió algún tipo de formación en la materia.





Mientras que Gonzalo, de la escuela secundaria de Bajada Grande contó el proyecto ambiental que tienen para la laguna de la aceitera, la puesta en valor del barrio pero también reclamó mayor seguridad porque "a mis compañeros les roban las bicicletas", advirtió.





El vicegobernador escuchó a los estudiantes, algo asombrado, cuando le contaron que algunas escuelas secundarias frenan la actividad de los centros de estudiantes en pleno siglo XXI.









En una sala más grande, durante el taller "Hablemos de Liderazgo", Bahl destacó: "fueron capaces de sostener las ganas y la voluntad que son imprescindibles cuando uno toma la decisión de hacer algo para cambiar la realidad".





"Si eligen este camino, el de la política, o cualquier otro en el que tengan que ponerse al frente de un equipo o de un proyecto, muchas veces les van a decir que algo no es posible. Que no se puede. Habrá obstáculos, pero siempre hay otros caminos y formas de seguir adelante. No dejen que eso los limite. Tomen decisiones, arriésguense. No necesitan el permiso de nadie", expresó el vicegobernador en su charla sobre liderazgo al final de la jornada.





Por su parte, la coordinadora del Senador Juvenil, Ingrid Dening, expresó que: "Preparamos esta jornada con mucho compromiso. Los chicos nos sorprenden todos los años y queríamos ofrecerles algo nuevo, estas herramientas que veíamos que hacían falta. Los vimos contentos. Ojalá que sumen y sirvan para poder concretar las distintas iniciativas".





activar 8.jpg Bahl en la charla final: "Hablemos sobre liderazgo".





Los protagonistas

Fabricio, Marcos y Glenda, son alumnos de la Escuela Nº15 Baxada del Paraná y explicaron que el proyecto que presentarán en la etapa departamental del Senado Juvenil "trata sobre un área protegida que queremos concretar en una laguna que hay en Bajada Grande. Hoy está deteriorada por la basura y por residuos de la fábrica de aceite. Queremos hacer algo con eso, encontrarle una solución. Con la escuela siempre trabajamos problemáticas de nuestro barrio".





En relación a la actividad coincidieron que: "Estuvo muy buena la actividad. Nos orienta y nos da una mano para cuando tengamos que exponer. Nos ayuda a tener más confianza. Aprendimos mucho y se nota el compromiso que tienen con los jóvenes. Nos servirá para cuando tengamos que ir a presentar los proyectos y también para la vida. El taller que más me gustó fue el de expresión corporal, fue muy divertido".





Luciana llegó desde la localidad de Viale, cursa sus estudios en el Instituto Comercial Virgen Milagrosa y explicó que "los talleres de hoy sirven y mucho, sobre todo el de oratoria, nos ayuda a como pararnos frente a las personas, como llegar al otro y hacer que nuestro proyecto les interese y tome relevancia".









