Más de 2.300 estatales y jubilados de Entre Ríos accedieron al programa de Sidecreer. La refinanciación agotó los fondos previstos, hay adelantos disponibles.

En Entre Ríos, el plan de alivio financiero superó el cupo inicial.

A dos semanas de su presentación, el programa del Gobierno de Entre Ríos para aliviar el endeudamiento de empleados públicos y jubilados ya alcanzó a más de 2.300 personas. La iniciativa, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio a través de Sidecreer, registra una demanda que superó las previsiones iniciales en una de sus principales herramientas: la refinanciación de saldos de tarjetas.

Según los datos difundidos sobre la implementación, 1.378 personas accedieron a esa alternativa, por un monto total de 3.140 millones de pesos. La cifra superó el cupo inicial de 2.000 millones previsto para la línea, que actualmente se encuentra completamente utilizado.

En paralelo, otras 942 personas solicitaron adelantos de haberes por un total de 624.725.830 pesos. Esa herramienta todavía tiene fondos disponibles y permite obtener financiamiento con una tasa nominal anual del 45% y un plazo de devolución de hasta 12 meses.

El programa fue presentado el 24 de septiembre con el objetivo de ofrecer alternativas para ordenar las obligaciones financieras y reducir el impacto de los descuentos sobre los ingresos mensuales de trabajadores estatales y jubilados entrerrianos.

La refinanciación

La línea de refinanciamiento de Sidecreer constituye uno de los componentes centrales del esquema. Está destinada a empleados públicos y jubilados que necesitan reorganizar sus compromisos financieros y acceder a condiciones de pago más extendidas.

La herramienta permite refinanciar los saldos de la tarjeta en hasta 48 meses, con una tasa del 35% y un límite de hasta cinco millones de pesos por usuario.

La respuesta registrada durante las primeras semanas llevó a superar ampliamente el monto que se había previsto destinar a esta modalidad. Los 3.140 millones de pesos refinanciados representan un volumen superior al cupo inicial de 2.000 millones de pesos, por lo que la disponibilidad anunciada para esta línea ya se agotó.

El nivel de adhesión pone de manifiesto la demanda de mecanismos que permitan reordenar las obligaciones y distribuir los pagos en períodos más extensos.

Para los beneficiarios, la posibilidad de acceder a una financiación con plazos de hasta cuatro años busca facilitar la administración de los ingresos y disminuir la presión de los compromisos acumulados.

Los adelantos

La segunda alternativa es la línea de adelanto de haberes, que dispone de un cupo total de 2.000 millones de pesos. Hasta el momento, 942 personas solicitaron fondos por 624.725.830 pesos, equivalentes al 31,24% del total previsto.

A diferencia del refinanciamiento, esta modalidad conserva disponibilidad para nuevos solicitantes. Ofrece una tasa nominal anual del 45% y permite devolver el dinero en un máximo de 12 meses.

Una de sus características es la libre disponibilidad de los fondos. Esto significa que cada beneficiario puede destinarlos a cubrir gastos personales, atender necesidades inmediatas o cancelar otras obligaciones financieras, siempre de acuerdo con su situación particular.

La posibilidad de utilizar el dinero para sustituir deudas más costosas constituye una de las alternativas que ofrece el instrumento. Sin embargo, su conveniencia depende de comparar las tasas, los costos totales y las condiciones de cada obligación antes de asumir un nuevo compromiso.

El trámite se realiza íntegramente por internet mediante la aplicación de Sidecreer. De esta manera, los interesados pueden gestionar la solicitud sin concurrir de forma presencial.

Aliviar el peso de las deudas

Al presentar el programa, Frigerio sostuvo que el Estado debía intervenir ante situaciones en las que los compromisos financieros y los descuentos comenzaban a absorber una proporción significativa de los salarios.

“Tenemos que actuar”, había expresado el mandatario al referirse al impacto del endeudamiento sobre los ingresos familiares.

En aquella presentación estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch.

Las herramientas fueron diseñadas para atender dos necesidades diferentes: por un lado, reorganizar los saldos pendientes mediante plazos más largos; por otro, ofrecer liquidez a través de adelantos de haberes.

Los primeros registros muestran una respuesta significativa, aunque los resultados corresponden a las solicitudes y operaciones informadas durante las primeras semanas de funcionamiento.

La refinanciación ya agotó el monto inicialmente asignado, mientras que los adelantos mantienen margen para incorporar nuevos beneficiarios.