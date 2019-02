Dos carreras de la Uader inician el año sin edificio para dictar sus clases

El 25 de marzo está previsto que comience el cursado del profesorado de Inglés, que depende de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), que desde hace 10 años se venía realizando en el Complejo Educativo Juan Domingo Perón, también conocido como La Pecera –por su extensa estructura de vidrio en el frente–, situado en la intersección de las calles San Martín y Enrique Carbó, en Paraná.

Sin embargo, a menos de un mes que empiecen las clases, los estudiantes de esta carrera y del profesorado de Educación Especial (FHAyCS), que también asistían a clases en este lugar, se quedaron sin espacio para el dictado de sus materias, y hasta ahora no tienen una respuesta de las autoridades de la Uader, por lo que mañana a las 10 harán una sentada frente al Rectorado, en avenida Ramírez 1143.

El problema se generó, según contaron, porque autoridades de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) –otra de las facultades de la Uader que utiliza este edificio para el cursado– solicitaron al rector, Aníbal Sattler, la ocupación de la totalidad de las aulas de La Pecera para unificar el cursado de sus carreras, ya que una parte se venía dictando en la escuela Cesáreo Quirós.

Virginia Mulone, coordinadora del profesorado de Inglés, contó a UNO que los estudiantes de dicha carrera cursan las materias en el complejo Juan Domingo Perón hace una década, excepto las que integran el tronco común de las carreras de la FHAyCS. "Para el funcionamiento de la carrera se utilizan entre 10 y 12 aulas, porque son cuatro años de 1° a 4° y hay varias comisiones. En este monto tenemos casi 500 alumnos, más los ingresantes, que suman 160 más. O sea que es un numero considerable, en la misma situación está el profesorado de Educación Especial, cuyos alumnos también estaban ubicados, incluso desde hace más tiempo que nosotros, en el complejo Juan Domingo Perón".

En este marco, comentó que los ingresantes, que componen tres comisiones, iniciaron ayer sus actividades en aulas de la escuela Normal, y seguirán asistiendo a este establecimiento, hasta que se defina dónde se desarrollarán las clases de esta carrera.

Mulone indicó que los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud ocupaban las aulas de la planta baja y las demás carreras de la FHAyCS el tercer piso. "Hace tres semanas, cuando se reintegró el personal administrativo de la FHAyCS nos comunicaron a la coordinadora de Educación Especial y a mí que la FCVyS había reclamado el edificio que nosotros ocupamos en el complejo Juan Domingo Perón para ubicar un número de carreras que ellos tienen, incluso cursos nuevos, y que hasta el momento estaban ubicadas en la escuela Quirós. Se tomó la decisión sin consultarnos, directamente retiraron todos sus equipos de esta escuela y los trasladaron al complejo Perón", aseguró.

"Fue una medida muy violenta y llevada a cabo de una manera abrupta. Desde entonces nuestra decana María Benedetti y su equipo están tratando de que se retrotraiga esa decisión o encontrar una alternativa viable de cursado para ubicar las dos carreras que se vieron afectadas, con un número considerable de alumnos, equipos gran de profesores y una extensa carga horaria", dijo, y señaló que como alternativa les ofrecieron que cursen en la escuela Santa Fe, pero en una franja horaria de solo cuatro horas: "Es inaceptable para nosotros esa opción, porque no hay manera de que podamos ajustar el cursado de estas carreras a cuatro horas por día, porque es mucho mas amplio", explicó.

Mulone contó que todavía no tuvieron ninguna comunicación oficial al respecto de parte de las autoridades del Rectorado y ayer presentaron un petitorio para mantener una reunión con Sattler. "Pedimos una reunión por medio de una nota, por la vía institucional. A la vez se llevará a cabo la sentada, con el apoyo de distintas instituciones. Pedimos que se tome una decisión que sea favorable para todas las facultades, no solamente para la FCVyS", expresó.

Por su parte, Rodrigo Massimini, miembro del Centro de Estudiantes de la FHAyCS y del Consejo de Carrera del profesorado de Inglés, manifestó: "Lo que estamos reclamando más que nada son respuestas. Las autoridades no comentan nada y no hay nada oficial dicho. Sin embargo, Enfermería ya está cursando su ingreso en el complejo Perón y desde la FCVyS están haciendo uso de la totalidad el edificio".

"De esta situación nos enteramos el viernes, tres días antes de el inicio del curso de ingreso de Inglés, que ahora se esta realizando en la escuela Normal. El 25 de marzo comienza la cursada para el resto de los años y por ahora no tenemos lugar adonde ir. Tuvimos una reunión el lunes de la semana pasada con la decana y su equipo, pero hasta ahora no nos han comunicado que haya habido novedades", sostuvo.

Massimini observó que la propuesta de cursar en la escuela Santa Fe es inviable, ya que establece que las clases para el Profesorado empiecen a partir de las 18, un horario diferente al que establecido desde hace años para el desarrollo de las materias. "No es nuestro turno. Algunos profesores tienen otro trabajo y no van a poder cambiar sus horarios. A menos de cuatro semanas de empezar a cursar, a la mayoría nos genera preocupación e incertidumbre que esté pasando esto", refirió.

Por otra parte, recordó que el lunes juntaron firmas en distintas facultades y en la Peatonal, con un claro apoyo de la comunidad, que entregaron ayer junto a un petitorio a la decana de la FHAyCS y al rector de la Uader para que den curso a su reclamo. Asimismo, aclaró que a la sentada para hacer visible esta problemática la harán frente al Rectorado y no en la escuela Normal o La Pecera, para no afectar el derecho a estudiar de las demás personas. "La idea no es molestar, sino que lo que queremos es que no brinden una solución a la brevedad. Nos van a acompañar distintas fuerzas estudiantiles, sindicatos y otras universidades, como la UNER, que ya nos manifestó su apoyo, porque esto nos afecta a casi 900 alumnos entre las dos carreras", concluyó.





Problema recurrente

La falta de aulas para el desarrollo de distintas carreras es una problemática recurrente en la Uader, creada hace casi 20 años. Muchas veces la falta de disponibilidad de un espacio propio donde cursar genera que los estudiantes tengan que trasladarse a distintos establecimientos dispuestos a préstamo.

Mientras la construcción del campus universitario en la zona sur de la capital entrerriana avanza a paso lento –desde la Secretaría de Planeamiento de la Provincia confirmaron a UNO que recién está terminada la primera etapa, que comprende la estructura, y aún no hay una fecha definida para la continuación de una segunda etapa– las clases se siguen dictando en diferentes escuelas, como la Manuel Belgrano, Provincia de Santa Fe, Del Centenario, Mariano Moreno, República de Chile, Comercio, Sarmiento, Cesáreo Quirós, el colegio Sarmiento y mencionado complejo educativo Juan Domingo Perón, tras celebrarse desde 2016 convenios con el Consejo General de Educación (CGE).

Al respecto, Massimini mencionó: "En la Uader es común que se vayan trasladando las carreras a otros lugares de cursado. En Psicología ha pasado varias veces, pero lo han hecho con tiempo y siempre respetando los horarios de cursada y todo. En nuestro caso, falta muy poco para empezar las clases y no nos han dado una solución". También opinó: "Está en construcción el campus de la universidad, pero el tema es que va muy lento y nosotros vemos que de acá a cuatro o cinco años va a estar terminado. Mientras tanto hay que acomodar el cursado en las escuelas que ofrece el CGE".