Conforman frente sindical para defender Iosper

Creación de OSER: "No debería sorprender la decisión de hacer una reforma estructural"

"Tenemos la responsabilidad dirigencial de conducir diferentes sectores y, en ese marco, vamos a empezar a conformar una agenda", explicó a APF el dirigente, que anticipó "una articulación amplia y con mucho contenido". "Vamos a estar todos los sectores porque estamos convencidos de la defensa que tenemos que hacer del Iosper”.

Acciones

En cuanto a las acciones que llevará adelante la Intersindical, Muntes adelantó que en primer lugar se reunirán con legisladores de los diferentes bloques, especialmente con los senadores, para explicarles "con mucha claridad por qué el proyecto de Frigerio no debe ser ley".

En segundo lugar, el frente sindical se encuentra definiendo una línea de acción directa en cada delegación que el Iosper tiene en el interior de la provincia.

Además, el dirigente sindical informó que se está organizando una marcha provincial en defensa de la obra social, aunque aún no tiene fecha definida.

Finalmente, el titular de ATE destacó la conformación de un equipo técnico dentro de la Intersindical de analizar en detalle el proyecto presentado por el Ejecutivo provincial.

Docentes harán asambleas en las escuelas este martes

La medida fue dispuesta por la Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), frente al proyecto del Gobierno provincial de disolver el Iosper y crear una nueva obra social (OSER). “Nos organizamos para defender el derecho a la salud y nuestro Instituto Obra Social de la Provincia”, remarcaron desde Agmer Paraná.

Las asambleas escolares fueron convocadas para el martes 6 de mayo en las escuelas diurnas y nocturnas de todos los niveles y modalidades. Serán de dos horas por turno.

La convocatoria incluye también una reunión informativa previa, que se realizará este lunes a las 18 en la sede de la Seccional, ubicada en Laprida 136.

Esta acción se suma al encuentro que se realizará este lunes en ATE, con la participación de Agmer, la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler) y la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), para conformar una Intersindical en defensa del Iosper.

AJER: "Iosper es de los trabajadores"

"El Iosper es de los trabajadores, no es del Estado ni de los Gobierno", indica un comunicado de la Asociación Judiciales de Entre Ríos.

"Iosper, como todas las obras sociales, se financia con los aportes de los trabajadores y del empleador. El estado provincial no ayuda, subsidia ni aporta fondos que no sean los que está obligado a hacer por ley en su carácter de empleador. Todo el funcionamiento de nuestra obra social se financia con los aportes de ley, por lo que es muy claro y evidente que el IOSPER no es la obra social del estado ni de los gobiernos provinciales, es de los trabajadores.

Por eso reclamamos lo que nos corresponde, que la obra social sea conducida por sus legítimos dueños".

En ese sentido el gremio se declara en estado de alerta y movilización , junto con el resto de los gremios y sectores afiliados, "para evitar que nuestra obra social sea transformada en un organismo más de los dependientes de los gobiernos de turno".