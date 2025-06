Con más tecnología el sector avícola afronta la ola polar y acelera su producción

Avicultura producción Entre Ríos pollos.jpg

Galpones equipados con más tecnología

Consultado por las medidas que se toman en los galpones en estos días de frío extremo, Ricardo Unrrein, productor de la zona y presidente de la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos (CAPIP), contó a UNO que en la actualidad la incorporación de tecnología y de inteligencia artificial (IA) contribuyen a generar óptimas condiciones de confort en la crianza de pollos, y explicó: “Todo esto ha cambiado totalmente. Cuando yo arranqué a principios del año 1993 calefaccionábamos con horno y a leña y no lográbamos la temperatura que conseguimos tener hoy en los galpones. Actualmente tenemos incorporadas estufas que son a gas, con robótica aplicada en lo que son los controladores de clima, como los llamamos nosotros, que encienden las estufas cuando baja la temperatura, y cuando se llega la temperatura que nosotros pedimos, cortan automáticamente”.

“Así ocurre también en el verano con el tema del riego de los extractores de los paneles evaporativos. Todo hoy lo maneja un controlador de clima que vendría a ser una computadora, transformado a una inteligencia artificial tranquilamente”, añadió.

Sobre la cantidad de estufas con las que deben contar, precisó: “Las estufas son de 6.000 a 7.000 calorías. De fábrica, viene estipulada una estufa cada 1.000 pollos, pero en esta época de invierno nosotros tratamos de equiparnos más y poner una cada 700 pollos”.

Granjas inteligentes.jpg Hoy el sector avícola cuenta con improtantes avances tecnológicos en los galpones

Acerca del incremento en los costos por este mayor consumo, aclaró: “En esta época efectivamente aumenta el consumo de gas, pero todo eso está previsto: nosotros en invierno prevemos un mayor consumo y lo compensamos en la etapa de verano, donde se ocupa menos”.

Optimización del tiempo de faena

Acto seguido, Unrrein destacó: “Con esta temperatura óptima también se están logrando mejores estándares para el pollo: hoy el animal está en un ambiente mucho mejor, no sufre ni tanto el frío ni tanto el calor. Se cría en un clima ideal y eso es lo que ayuda también a que se esté faenando hoy cada vez con menos edad: en galpones estandarizados ya se está arrancando la faena a los 40 días, cuando lo normal son 44 días”.

En el mismo sentido, el licenciado Daniel Giosa, experto en Informática, consideró: “La inteligencia artificial y la robótica trabajando en la agricultura es algo que hace muy eficiente la cadena productiva, mucho más de lo que ya era. Y se está aplicando en Crespo y en la zona. Quien ha hecho punta es el Grupo Motta con sus emprendimientos, que son plantas prácticamente robóticas, y que desde hace muchos años viene incursionando en la innovación tecnológica”.

Avicultura Entre Ríos Exportaciones pollos.jpg

Crecimiento de la industria avícola

Unrrein subrayó que estas posibilidades permiten sostener un ritmo óptimo de producción, que hoy no sólo se vuelca a un mercado interno que actualmente no sufre mermas en la demanda debido a la importación, y que además se está pudiendo volver a exportar: “En este momento no está ingresando pollo y además se está tratando de volver a reactivar todo lo que se había perdido cuando vino el brote de gripe aviar. En este sentido, por primera desde entonces, el mes pasado se volvió a hacer un embarque de carga a China para la industria frigorífica. Esto es muy importante, porque se trata de una parte del pollo que acá no se consume y se estaba destinando a la harina de carne. Ahora se la está vendiendo a China y también se está empezando a mover algo en la venta de otras partes del pollo a otros lados donde estaba vedado el mercado por el tema de la gripe aviar”, analizó.

“Esto es muy importante tanto para nosotros como para la industria frigorífica, porque nosotros dependemos de lo que ellos vendan también. Si ellos no tienen un flujo de venta se van a empezar a distanciar las crianzas y ya no vamos a lograr hacer las piezas por año a la que estamos acostumbrados”, señaló, en referencia a los productores avícolas integrados, que son quienes disponen de la estructura y el trabajo para criar el pollito BB que le aporta la empresa para la que trabaja, que en este caso se hace cargo del alimento para el engorde, el costo de lo que gasta de gas para la calefacción y otros insumos.