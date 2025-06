Lisandro Ruiz Moreno: "Nadie imaginaba a Paracao en la final"

El testimonio de Lisandro Ruiz Moreno

“Cada vez que pasamos una etapa es importante por el hecho de respaldar el trabajo que hacemos con resultados. El esfuerzo diario, el compromiso que tiene el plantel con la actividad, con los entrenamientos, con ir un domingo o un martes a las 10 de la noche a entrenar. Todas esas pequeñas cositas que uno hace en el día a día está bueno cuando después lo ve reflejado en resultados, como por ejemplo llegar a la final del torneo. De alguna manera justifica el trabajo que se realizó durante el año”, resaltó Lisandro Ruiz Moreno, uno de los referentes de Paracao, en diálogo con La Mañana de La Red.

Una lesión muscular le impidió al base formar parte del juego decisivo ante el CAO. Alentó y respaldó a sus compañeros de plantel desde la tribuna. Con la experiencia que adquirió a lo largo de su carrera y en los distintos ámbitos, el atleta formado en el semillero de Talleres realizó un breve análisis del camino que ha transitado Paracao hasta llegar a la instancia decisiva.

“Paracao es el invitado sorpresa a jugar la final del torneo. Nadie iba a decir que íbamos a llegar hasta acá a inicios de playoff”, se sinceró. “En la fase regular no teníamos una identidad defensiva. No estábamos pudiendo entender cómo teníamos que defender y de qué manera teníamos que hacerlo en conjunto para ganar partido. Éramos muy dispersos en defensa, por ahí no hacíamos caso a las reglas y no teníamos un norte de cómo tener que hacer esa parte del juego”, relató.

Paracao maduró en el momento indicado

A partir de los cuartos de final el equipo maduró. Eso le permitió crecer desde lo colectivo. Sorprendió en el primer cruce a Recreativo, el último campeón. Luego despidió al experimentado Olimpia. Las dos serie las barrio por dos victorias a cero.

“En playoff finalmente la ficha cayó, se entendió y nos hemos convertido en un buen equipo defensivo, de hecho no nos hacen muchos puntos y esa es nuestra arma principal. Después ofensivamente aparecen y desaparecen jugadores, pero defensivamente somos más sólidos, mucho más de lo que fuimos en la fase regular. Cuando me tocó estar adentro lo vi y cuando estuve afuera el último partido me di cuenta que no es fácil hacerle goles a Paracao. Esto es, de alguna manera, el por qué hemos llegado a la final”, detalló.

Para alcanzar esta versión que ubicó a Paracao en la final del primer certamen de la temporada 2025 de la APB el equipo transitó por diferentes escenarios. Hubo intercambio de opiniones entre los integrantes del plantel y cuerpo técnico. El compromiso fue clave para entender cuál era la fórmula para dejar de competir para pasar a conquistar las series que protagonizó.

“El entrenador puede llegar a tener una visión de la situación o puede llegar a tener un diagnóstico, inclusive puede llegar a tener la práctica de qué es lo que hay que hacer, pero si vos tenés un grupo de jugadores que no está convencido de eso o que a la hora de llevarlo a cabo no lo hace, es lo mismo que nada. Creo que la urgencia, justamente los playoffs son eso porque si perdés quedás afuera, te lleva a aceptar las cosas como tienen que ser”, acotó Lisandro.

Su rol de referente le permitió brindar aporte a sus compañeros de plantel. “Desde el primer día que arrancamos los playoffs le dije a los chicos que se olviden de las cuestiones del ego, de las individualidades. En esta instancia lo que importa es que tu equipo avance”, afirmó. “Ponerle tanto el ojo a la parte ofensiva, a cuántos puntos voy, a cuántos tiros tiré, sino cuán aplicado fui con la regla defensiva, cuántos puntos me hizo quien yo estaba defendiendo y cuántas ganas y concentración le puse a la defensa. En alguna manera eso es lo que te lleva a avanzar en playoffs”, amplió.

Siguiendo la misma línea, profundizó: “Por supuesto que tenés que hacer gol en el basquet porqué no puede salir 0 a 0, pero también el nivel de la primera local te permite, si sos limitado ofensivamente, ganar partidos porque no hay tantos goles en los equipos. Si existen algunas individualidades en los equipos que hacen goles más fáciles que otros, pero si realmente te pones fuerte defensivamente, mal que mal ya sabés por dónde van a venir los goles del otro equipo. Esto es lo que yo siempre pensé, intenté trasladarle a los chicos junto con el entrenador. Realmente es para sacarse el sombrero con el trabajo del Ale Zilli porque su mensaje ha sido claro. Lo han entendido, sino, no podríamos haber pasado las dos rondas de playoffs”.

Ilusionados con cortar la red en la final del Torneo Apertura de la APB

Por su reciente experiencia en la Liga Federal, donde llegó a sorprender a Ciclista Entrerriano de Gualeguychú, Ciclista corre con el rótulo de candidato al título. No obstante, en Paracao no ocultan la ilusión. “Ellos tienen la experiencia y el favoritismo. Nosotros nos presentaremos con nuestras armas y con el plan que tengamos. Sin lugar a dudas que le vamos a intentar pelear a la serie, obviamente con nuestras limitaciones, pero sabiendo también que tenemos nuestra fortaleza”, cerró, con fe.