Código Procesal Laboral: entidades empresarias respaldan la reforma

La Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio, el Consejo Empresario (CEER) y la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) expresaron su respaldo al proyecto de Reforma del Código Procesal Laboral presentado por el Poder Ejecutivo provincial, "por considerar que constituye un avance hacia una justicia más previsible, técnicamente confiable y respetuosa de las garantías de todas las partes".

Según el sector Entre Ríos necesita condiciones que permitan a sus empresas producir, invertir y generar empleo, y para ello, resulta fundamental contar con procedimientos judiciales que brinden respuestas oportunas, criterios claros y seguridad jurídica.

"Valoramos especialmente la propuesta de crear un cuerpo de profesionales médicos especializados dentro del Poder Judicial, seleccionados mediante concurso y remunerados con un sueldo fijo. Asimismo, acompañamos la desvinculación de los honorarios periciales del monto del litigio y de la incapacidad determinada. Estas medidas contribuyen a fortalecer la independencia de las evaluaciones y la confianza en la prueba técnica.También consideramos positivo eliminar la exigencia de garantizar previamente la totalidad de la condena como condición para acceder a su revisión".

La posibilidad de recurrir una sentencia debe ser efectiva también para las pequeñas y medianas empresas, cuya capacidad financiera puede verse seriamente comprometida por esa obligación. Este cambio debe acompañarse de herramientas eficaces para preservar el cobro de los créditos laborales y prevenir maniobras de insolvencia.

"El derecho de defensa y la tutela del trabajador deben encontrar una respuesta adecuada dentro del mismo sistema judicial.Nuestro apoyo se funda en la convicción de que la protección de los derechos laborales y la sostenibilidad de las empresas son objetivos que deben avanzar juntos. Una justicia confiable beneficia a quienes trabajan y a quienes asumen la responsabilidad de invertir, producir y emplear".

En ese contexto, solicitaron a la Legislatura provincial un tratamiento prioritario, con diálogo entre los sectores involucrados y atención a las condiciones necesarias para su implementación: "Será fundamental asegurar recursos suficientes, cobertura territorial y plazos razonables para que las mejoras alcancen a toda la provincia. Las entidades ponemos a disposición nuestra experiencia para contribuir al debate y al seguimiento de los resultados de la reforma.Entre Ríos necesita instituciones que acompañen el desarrollo, fortalezcan la confianza y favorezcan la creación de oportunidades. Respaldamos esta iniciativa como un paso relevante en esa dirección".