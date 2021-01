Camioneros endurecieron nuevamente el corte en el túnel

El sector de camioneros reclama aumentos tarifarios tanto en fletes de granos como de hacienda y generales, además de exigir que los dadores de carga sean obligados a abonar una tarifa unificada a nivel nacional.

El conflicto

Se trata de un grupo de transportistas autoconvocados, que no se encuentran nucleados en ninguna de las cámaras empresarias del sector, por lo que es una incógnita el impacto de la medida. No obstante, no se descarta que monten piquetes para realizar “controles de cargas” orientados a impedir el paso de camiones con granos hacia las industrias y terminales portuarias.

Daniel Montero explicó este domingo a la tarde a UNO, que se resolvió ampliar las medidas de fuerza y corte de rutas. De esa manera, se profundizó la protesta que será desde la cero hora de este lunes por tiempo indeterminado.

Aclaró que el corte de ruta, será exclusivamente para el transporte de carga que intente pasar por el túnel subfluvial. "No será interrumpido el tránsito liviano, como tampoco el transporte de insumos perecederos, ambulancias o vehículos que lleven insumos de salud o médicos", enfatizó el dirigente.

Explicó que la medida de fuerza es controlada desde la distancia por personal de Gendarmería Nacional, con quienes no han tenido inconvenientes.

Le medida de fuerza iniciada este sábado continuará por tiempo indeterminado, y la presencia de los transportistas unidos se hizo fuerte en el Túnel Subfluvial, en ambas manos, Además en la rotonda de Victoria, del acceso al puente a Rosario; en Gualeguaychú en el kilómetro 53 de la autovía 14 y en la rotonda de Tala (cruce de las rutas 39 y 6)".

Se hizo saber que si al cabo de tres horas de este martes, no hay una convocatoria oficial analizar los planteos del sector, se volverá con el corte al tránsito pesado esta misma jornada.