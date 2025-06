Ante la ola polar las farmacias ya registran una mayor demanda de antigripales

combatir-el-resfriado.jpg

Efecto de la ola polar

En este marco, en una tradicional farmacia de calle Alameda de la Federación comentaron que desde hace casi un mes ya se incrementaron los pedidos de medicamentos que son antitérmicos, descongestivos, mucolíticos y antihistamínicos; y remarcaron que esperan que con estas temperaturas más frías, con una sensación térmica bajo cero, haya más pedidos de este tipo de productos. Al respecto Emiliano, el encargado del local, comentó a UNO: “Se nota una mayor demanda del QuraPlus, de Resfrianex Compuesto o de los tecitos Vick o Next. Ya empezamos con más ventas de estos medicamentos hace como un mes, y seguramente con este frío van a ser mayores, porque muchas personas vienen como primera opción a la farmacia, antes de ir al médico. Cuando recién tienen los primeros síntomas prefieren y compran los tecitos para poder recuperarse o que no les pegue tan fuerte”. Y aclaró: “En ese caso hay productos que son de venta libre pero hay otras cosas que se venden solamente con receta, como por ejemplo es el caso de los antibióticos”.

Lo más pedido

Con respecto a lo más pedido, señaló: “Los que más salen son el Resfrianex compuesto, que está a 7.660 pesos, y el QuraPlus, que cuesta 7.640 pesos por 20 comprimidos. También se está vendiendo bastante el jarabe para la tos, más que nada lo que ofrecemos acá es el de base de hierbas naturales, que es para toda la familia, puede tomarlo tanto un niño como un adulto; el precio es de 12.000 pesos aproximadamente”.

farmacias .jpg

El encargado del local mencionó que, al menos hasta ahora, no han tenido faltantes de este tipo de medicamentos, pese a la alta demanda: “Así como llegan a los tecitos Vick se venden enseguida, una caja nos dura tres o cuatro días”, precisó, en referencia al clásico medicamento, que se vende a 2.100 pesos cada sobre.

Demanda estacional

Por su parte, Elvio Milano, farmacéutico de General Ramírez y vocal del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos (CoFaER), afirmó que se trata de una situación habitual en esta época del año y señaló: “En estos últimos días ha habido un aumento en el consumo de antigripales y de determinados antibióticos también, pero es una demanda que es estacional, es habitual en esta época, no es que en esta oportunidad se nota que sea mayor que otros años en esta época”.

farmacia.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

No obstante, estimó que ante la ola polar que actualmente avanza en la región puede darse una venta mayor de este tipo de medicamentos: “Calculo que va a haber más demanda, aunque no siempre es igual. A veces nos preparamos en la farmacia para hacer frente a esta situación, reforzando el stock de antigripales, de jarabe antitusivos, de ciertos antibióticos, y no siempre ocurre la demanda acorde a lo que se proyecta”.

En cuanto a los precios, indicó que “los medicamentos vienen aumentando menos que la inflación”.