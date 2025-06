Concordia: detuvieron a un gendarme por tráfico de éxtasis

Un perro antinarcóticos marcó el bulto y, al inspeccionarlo, se hallaron 18.425 gramos de MDMA (éxtasis) en pastillas con diseños llamativos como Hello Kitty y calaveras de La Casa de Papel, señala Concordia Policiales.

A pedido de la magistrada, y en el marco del expediente que tramita en la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Concordia, se ordenó una entrega vigilada conforme a la Ley 27.319, reemplazando parte del contenido por material inocuo y realizando un seguimiento controlado hasta el destino.

El 2 de junio, luego de una serie de tareas de inteligencia e intervención telefónica, el Sargento IVK, integrante del Grupo Alacrán, se presentó en la sede de la empresa Vía Cargo, en San Martín, para retirar la encomienda. En ese momento, fue detenido.

Durante la investigación, se determinó que el efectivo mantenía comunicaciones con un presunto proveedor, quien habría ordenado el envío desde Misiones. Para avanzar en la causa, también se aplicó la figura del agente revelador, lo que permitió a la Gendarmería mantener conversaciones clave con otra persona involucrada, quien dio instrucciones para la entrega de la droga.

Más detalles

La causa reveló una operatoria compleja que incluyó intercepciones telefónicas, allanamientos en Misiones y Capital Federal, cruces de datos con compañías telefónicas y la Dirección Nacional de Migraciones. Esto permitió comprobar que el prófugo -actualmente con pedido de captura internacional- había salido del país acompañado por el gendarme procesado y un familiar de éste.

Durante los allanamientos, se secuestraron armas, divisas extranjeras, equipos informáticos y celulares. La jueza Ramponi procesó al agente por el delito de transporte de estupefacientes agravado por su condición de funcionario público (Ley 23.737, arts. 5 inc. c y 11 inc. d), dictó su prisión preventiva y ordenó un embargo de $15 millones sobre sus bienes.

Fuentes judiciales remarcaron el accionar profesional de la propia Gendarmería, que actuó con total rigurosidad y transparencia ante la implicación de uno de sus propios integrantes. El expediente sigue su curso y la Policía de Seguridad Aeroportuaria continúa ahora con la investigación de la red de tráfico de drogas sintéticas a la que el caso permitió acceder.