Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

El fallecimiento del meteorólogo Fernando Confessore se anunció este viernes a la mañana. Llevaba tres décadas dedicado al tiempo y el clima

La transmisión en vivo de Todo Noticias (TN) comenzó este viernes con la confirmación de la muerte de Fernando Confessore , una de las caras más conocidas de la emisora. El periodista especializado falleció a los 58 años y su partida tuvo enorme repercusión, tanto en la pantalla chica como en redes sociales.

El conductor Mario Massaccesi se encargó de dar a conocer la noticia en el inicio de la jornada. "Todos estamos en estado de shock. No lo podemos creer" , comentó respecto del deceso de su compañero mientras estaba al aire en la señal de noticias.

Confe había estado trabajando en TN hasta el día anterior, de manera que el anuncio también reflejó la sorpresa de quienes lo acompañaban en su labor diario. En este sentido, el presentador del canal precisó: "Hasta ayer, muchos estuvieron con él en una terraza donde salimos siempre a tomar un poquito de aire".

¿Quién era el periodista Fernando Confessore?

Fernando Ezequiel Confessore nació el 18 de julio de 1968 en la ciudad de Buenos Aires. Entre 1992 y 1994 trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Su carrera televisiva comenzó en diciembre del año siguiente, cuando se incorporó a TN.

Murió Fernando Confessore a los 58 años https://t.co/Zj2ltZ05As pic.twitter.com/TOR2qTIU4o — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 16, 2026

El periodista porteño se convirtió en una marca registrada del canal a la hora de hablar del pronóstico del tiempo y el clima en Argentina. Además, desarrolló una larga trayectoria como divulgador científico en la materia.

Confe era técnico en Meteorología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). También hizo cursos de nefoanálisis —el estudio y análisis de las nubes mediante imágenes satelitales— y meteorología aeronáutica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fernando Confessore (@ferconfessore)

El periodista tuvo tres hijas con su esposa. "Estaba contento, estaba feliz, hablaba de proyectos. Estaba copado con el tema de la electricidad", apuntó Massaccesi en cuanto a las últimas conversaciones que tuvo con compañeros de trabajo, ya que era muy reservado en cuanto a su vida privada a la hora de salir al aire.

En paralelo con su labor en TN, el meteorólogo también apareció en la pantalla de El Trece. En la última semana había desarrollado sus tareas habituales y no había indicios de problemas de salud entre quienes lo acompañaban.