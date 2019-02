Las voces en contra de esta decisión fueron muchas y vuelvo a insistir con un detalle, vienen del lado de los protagonistas o de los que entienden en la materia. El oficialismo desmintió cualquier tipo de movida para de alguna forma "privatizar" el área que tiene como responsable a Diógenes de Urquiza. El dubitativo futuro director de la Agencia negó que exista un negocio inmobiliario detrás de la eliminación de la Secretaría de Deporte por decreto y remarcó que "bajo ningún concepto" pueden ni piensan "vender ningún inmueble". "Ni la Secretaría ni la Agencia pueden comprar ni vender un terreno; el único ente que puede vender inmuebles es la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Nosotros bajo ningún concepto podemos ni pensamos en vender ningún inmueble". Agregó que la decisión del gobierno nacional no significa "una degradación" de la Secretaría, sino que es "una jerarquización porque es la primera vez que vamos a tener presupuesto propio".

No es una declaración que aporte mucha luz a la incertidumbre que existe, aunque también dejó deslizar una cuestión propia de la política y es la aparición de personas impuestas por el gobierno anterior en un área donde nada tienen que hacer. Y en esto no hay ninguna sorpresa y no solamente es propia del kirchnerismo o del macrismo. Siempre se "ubicó" a la gente a la cual se le deben favores en algunos sectores, sin ser precisamente eruditos en la materia. Pero ¿era necesario imponer un DNU para limpiar el área de deportes? Si es que realmente este es uno de los objetivos planteados. No me cabe ninguna duda de que hay algo oculto y que seguramente nos iremos enterando con el paso del tiempo. Ahora bien, nuestro Presidente siempre habló de tener diálogo, de debatir y puso como ejemplo en más de una oportunidad la Ley del Aborto. "Era un debate que nos debíamos", dijo. ¿Por qué no hizo lo mismo con esta medida antes sacar de la galera un DNU? De Necesidad y Urgencia deberían ser otras cuestiones en la Argentina. Hay por lo menos 10 problemas que se pueden enumerar antes de convertir a la Secretaría de Deportes en Agencia. ¿O no se enteró nuestro Presidente que la inflación de 2018 fue del 47,6%, que hay pequeñas y medianas empresas que cerraron o que ya no saben cómo hacer para poder pagar las tarifas después de la suba de los impuestos? ¿Tampoco vio el malestar general que hay en la calle, motivado por una economía que nunca arrancó y que apuntó siempre al ajuste ? La educación, la salud, la seguridad, ítems básicos que se deben garantizar están a la deriva y no es una apreciación demagógica. Se puede palpar cuando uno escucha a los que saben.