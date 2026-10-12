Pimpinela agotó el Movistar Arena y se prepara para estrenar una nueva canción

Pimpinela presentó “Noticias del Amor” ante un estadio lleno en Buenos Aires. Además, el dúo lanzará su nuevo single, “Yo sabía”

Pimpinela volvió a demostrar la vigencia de sus canciones con un Movistar Arena colmado. Lucía y Joaquín Galán presentaron “Noticias del Amor”, un espectáculo que combina música, humor y relatos sobre los encuentros, desencuentros y contradicciones de la vida en pareja.

La función comenzó pasadas las 21 con “Vivir sin ti no puedo”, “Esto no es amor” y “Yo qué soy”. A lo largo de la noche, el dúo recorrió distintas etapas de su trayectoria con clásicos como “Valiente”, “Dímelo delante de ella” y “Me hace falta una flor”, acompañados por una puesta escénica que recrea un noticiero para mostrar cómo cambiaron las relaciones amorosas con el paso del tiempo.

Las pantallas sumaron momentos cinematográficos con canciones recientes como “Traición”, “La Trampa” y “Cuando lo veo”. Entre los pasajes más emotivos estuvo “El amor no se puede olvidar”, dedicada a su madre, María Engracia, en el día de su cumpleaños.

La renovación generacional también se hizo presente: cuando Joaquín preguntó quiénes asistían por primera vez a un show del dúo, más de la mitad del público levantó la mano. La noche cerró con “Una estúpida más” y “Cuánto te quiero”, en un encuentro que volvió a reunir distintas generaciones alrededor de sus canciones.

Después de recorrer escenarios de México, España, Estados Unidos, Centroamérica y Argentina, Pimpinela despedirá la gira “Noticias del Amor” el próximo 18 de octubre, con una nueva función en el Movistar Arena.

Antes, el 15 de octubre, los hermanos Galán presentarán “Yo sabía”, su nuevo single y videoclip, una historia que vuelve a explorar los secretos, las emociones y las revelaciones inesperadas del amor.