El Festival Raíces del Este se realizó en el Paseo de la Enfermería, con espectáculos gratuitos, puestos de emprendedores y propuestas gastronómicas

El Festival Raíces del Este tuvo su primera edición en Paraná

El Festival Raíces del Este tuvo su primera edición este domingo en el Paseo de la Enfermería, en la intersección de Blas Parera y Churruarín. Cientos de vecinos se acercaron para disfrutar de una jornada con música, danza, gastronomía y emprendimientos locales, con entrada libre y gratuita.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, acompañó el encuentro y destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y las organizaciones barriales para impulsar propuestas culturales y fortalecer la actividad de emprendedores y gastronómicos.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, valoró la participación de distintos sectores de la zona y el aporte de las instituciones y los vecinos para sostener la iniciativa. En la misma línea, la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, remarcó la importancia de generar espacios que permitan a los emprendedores mostrar sus productos y fortalecer la economía local.

La programación incluyó espectáculos del Centro de Arte del Club Universitario, con presentaciones de ritmos latinos y folclore, además de propuestas gastronómicas y puestos de emprendedores.

Los vecinos destacaron la posibilidad de acceder a actividades culturales gratuitas. Ramón Córdoba consideró que el festival debería repetirse, mientras que Estela, vecina de Los Arenales, valoró la creación de espacios de encuentro y recreación para las familias.

En tanto, el rector del Centro de Arte del Club Universitario, Ernesto Falcón, subrayó la importancia de la articulación entre el Estado y las organizaciones para llevar adelante propuestas que involucren a la comunidad.