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El Festival Raíces del Este tuvo su primera edición en Paraná

El Festival Raíces del Este se realizó en el Paseo de la Enfermería, con espectáculos gratuitos, puestos de emprendedores y propuestas gastronómicas

12 de octubre 2026 · 13:25hs
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El Festival Raíces del Este tuvo su primera edición este domingo en el Paseo de la Enfermería, en la intersección de Blas Parera y Churruarín. Cientos de vecinos se acercaron para disfrutar de una jornada con música, danza, gastronomía y emprendimientos locales, con entrada libre y gratuita.

Festival Raíces del Este

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, acompañó el encuentro y destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y las organizaciones barriales para impulsar propuestas culturales y fortalecer la actividad de emprendedores y gastronómicos.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, valoró la participación de distintos sectores de la zona y el aporte de las instituciones y los vecinos para sostener la iniciativa. En la misma línea, la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, remarcó la importancia de generar espacios que permitan a los emprendedores mostrar sus productos y fortalecer la economía local.

La programación incluyó espectáculos del Centro de Arte del Club Universitario, con presentaciones de ritmos latinos y folclore, además de propuestas gastronómicas y puestos de emprendedores.

Los vecinos destacaron la posibilidad de acceder a actividades culturales gratuitas. Ramón Córdoba consideró que el festival debería repetirse, mientras que Estela, vecina de Los Arenales, valoró la creación de espacios de encuentro y recreación para las familias.

En tanto, el rector del Centro de Arte del Club Universitario, Ernesto Falcón, subrayó la importancia de la articulación entre el Estado y las organizaciones para llevar adelante propuestas que involucren a la comunidad.

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Festival Raíces del Este Paraná Show
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