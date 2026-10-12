El Festival Raíces del Este tuvo su primera edición este domingo en el Paseo de la Enfermería, en la intersección de Blas Parera y Churruarín. Cientos de vecinos se acercaron para disfrutar de una jornada con música, danza, gastronomía y emprendimientos locales, con entrada libre y gratuita.
El Festival Raíces del Este tuvo su primera edición en Paraná
El Festival Raíces del Este se realizó en el Paseo de la Enfermería, con espectáculos gratuitos, puestos de emprendedores y propuestas gastronómicas
Festival Raíces del Este
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, acompañó el encuentro y destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y las organizaciones barriales para impulsar propuestas culturales y fortalecer la actividad de emprendedores y gastronómicos.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, valoró la participación de distintos sectores de la zona y el aporte de las instituciones y los vecinos para sostener la iniciativa. En la misma línea, la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, remarcó la importancia de generar espacios que permitan a los emprendedores mostrar sus productos y fortalecer la economía local.
La programación incluyó espectáculos del Centro de Arte del Club Universitario, con presentaciones de ritmos latinos y folclore, además de propuestas gastronómicas y puestos de emprendedores.
Los vecinos destacaron la posibilidad de acceder a actividades culturales gratuitas. Ramón Córdoba consideró que el festival debería repetirse, mientras que Estela, vecina de Los Arenales, valoró la creación de espacios de encuentro y recreación para las familias.
En tanto, el rector del Centro de Arte del Club Universitario, Ernesto Falcón, subrayó la importancia de la articulación entre el Estado y las organizaciones para llevar adelante propuestas que involucren a la comunidad.